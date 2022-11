Foto Profil Jadi Gelap, Jennifer Lopez Hapus Semua Unggahan di Instagram

Jennifer Lopez adalah satu-satunya artis yang memiliki film dan album No. 1 di AS secara bersamaan, The Wedding Planner dan J.Lo pada 2001. Tahun ini, dia menjadi orang pertama keturunan Latin yang menerima Generation Award di Penghargaan Film & TV MTV 2022.

Jennifer Lopez beru-baru ini membintangi film komedi romantis Marry Me dengan Owen Wilson dan akan muncul di Shotgun Wedding bersama Josh Duhamel, dijadwalkan untuk rilis Desember. Nuyorican Productions milik Jennifer Lopez baru menandatangani kontrak jangka panjang dengan Netflix untuk memproduksi film layar lebar dan dokumenter. Terkait dengan kontrak tersebut, Jennifer Lopez juga akan berperan sebagai seorang pembunuh dalam film aksi The Mother, yang dijadwalkan akan dirilis tahun depan. Pada 2021, ia meluncurkan produk perawatan kulit, JLo Beauty.

Aktor Ben Affleck berpose sambil memeluk aktris Jennifer Lopez saat menghadiri penayangan perdana film Marry Me di Directors Guild of America di Los Angeles, California, Amerika Seikat, 8 Februari 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Kaleb J mengaku senyum-senyum sendiri saat menulis lagu To The Moon And Back, walau sebenarnya hanya khayalan semata.

