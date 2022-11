Profil Joe Lycett: Komedian yang Merobek Uang Jutaan Memprotes David Beckham Duta Piala Dunia Qatar

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian Inggris Joe Lycett merobek uang kertas sebesar 10.000 pound atau setara Rp185 juta. Aksi Joe Lycett itu lantaran kecewa kepada mantan pesepak bola Inggris David Beckham yang menjadi duta Piala Dunia Qatar. Lycett mendesak Beckham untuk mundur, dikutip dari Reuters.

Joe Lycett berbuat seperti itu sebagai reaksi protesnya kepada David Beckham. Sebab, sikap Qatar sebagai negara yang membatasi LGBT selama Piala Dunia. Beckham dianggap dekat dengan kelompok LGBT, tapi mau menerima uang sebagai duta untuk Qatar.

Joe Lycett berencana menyumbangkan uang untuk amal jika Beckham setuju memutuskan hubungan dengan Piala Dunia Qatar. Jika Beckham tak setuju, ia akan mencabik-cabik uang itu sebelum turnamen dimulai. Lycett pun jadi menghancurkan tumpukan uang itu. Ia memakai gaun corak warna pelangi, kemudian memasukkan dua tumpukan uang kertas ke dalam mesin pemotong.

Profil Joe Lycett

Joe Liycet komedian asal Inggris yang lahir pada 5 Juli 1988. Nama lengkapnya Joe Harry Lycett. Ia pendidikan sekolah di King Edward VI Five Ways School, kemudian melanjutkan kuliah di University of Manchester di jurusan Drama dan Bahasa Inggris. Joe Lycet dikenal sebagai komedian yang tak banyak mengungkapkan kehidupan pribadinya.

Baca: David Beckham Duta Piala Dunia, Komedian Inggris Protes Robek Uang Rp 185 Juta

Ia memulai kariernya tampil di beberapa siaran televisi sebagai pembawa acara. Mengutip Mirror, ia pertama kali tampil di acara populer seperti Live at the Apollo, 8 Out of 10 Cats, QI dan Never Mind The Buzzcocks. Setelah itu, Joe Lycet makin aktif di dunia hiburan pada 2009.

Mengutip Hot Water Comedy Club, Joe Liycett dikenal sebagai komedian pendatang baru yang sangat berbakat dengan penampilan panggung yang santai. Ia dinobatkan sebagai Best Newcomer di Chortle Awards 2010 dan Chortle Student Comedian of 2009.

Pada Maret 2010, Joe membuat debut televisi Laughter Shock- BBC3 Sketch Show. Pada akhir tahun itu, ia menjadi pembicara di Most Annoying People 2010. Selanjutnya, ia menjadi co-host acara hiburan Epic Win bersama Alexander Armstrong..

Pada 2016, Joe Lycett merilis buku Parsnips, Buttered. Pada 2021, diluncurkan film dokumenter Joe Lycett vs the Oil Giant yang memprotes perusahaan minyak Royal Dutch Shell.

Joe Lycett komedian pemenang banyak penghargaan. Ia telah menjalani tiga tur Inggris dan Irlandia yang terjual habis, meraih dua Chortle Awards dan nominasi Edinburgh Comedy Award untuk gaya komedi yang hangat.

Baca: Penonton Piala Dunia 2022 Salah Sangka Bendera Negara Bagian di Brasil Dikira Bendera LGBT

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.