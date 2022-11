Dewa 19 Ajak Reza Artamevia Meriahkan A Night At The Orchestra Episode 2

TEMPO.CO, Jakarta - Dewa 19 kembali menggelar A Night At The Orchestra yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 10 Desember 2022 di Jakarta International Velodrome. Dalam pertunjukan A Night At The Orchestra Episode 2 ini, Dewa 19 turut menghadirkan special performance dari Reza Artamevia.

Pertunjukan istimewa ini akan dipersembahkan dengan lantunan musik orchestra oleh sang maestro Ahmad Dhani yang ingin memberikan warna baru untuk para penggemarnya di tanah air. Akan ada musisi-musis ternama yang ikut terlibat dalam memeriahkan acara ini seperti Once Mekel, Virzha, dan Ello.

“Pertunjukan Dewa 19 kali ini akan dibuat sangat spesial dan intimate untuk para baladewa dan baladewi yang ingin menyaksikan aksi panggung DEWA 19 dengan sentuhan musik orchestra yang megah dan elegan, DEWA 19 – A Night At The Orchestra Episode 2 akan menjadi show spektakuler yang istimewa dan memberikan perspektif dan pengalaman yang berbeda dari konser – konser Dewa 19 sebelumnya," kata Ivan Haris selaku founder dari Redline Kreasindo dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 21 November 2022.

Ahmad Dhani mengungkapkan alasannya memilih tajuk A Night At The Orchestra untuk konser ini. “Nama tajuk konser ini terinspirasi dari Album Queen yang dirilis pada tahun 1975 yang berjudul A Night at The Orchestra, setelah 30 tahun berkarier, saya ingin melakukan revolusi dengan menggelar konser yang kedepannya bisa menjadi gaya hidup atau lifestyle baru dalam menikmati musik orkestra di Ibu kota maupun di Indonesia," kata Ahmad Dhani.

Tiket konser Dewa 19 – A Night at The Orchestra Episode 2 akan tersedia dalam 3 kategori kelas, yaitu Titanium Rp 2 juta, Rp 1,5 juta, dan Diamond Rp 1 juta.

Tersedia tiket presale terbatas dengan harga presale untuk kelas Titanium Rp 1,7 juta, Platinum Rp 1,2 juta, dan Diamond Rp 700 ribu akan mulai dijual pada Senin, 21 November 2022 pukul 19.00 WIB hanya melalui official tiket resmi tiket.com.

Untuk menyaksikan konser DEWA 19 – A NIGHT AT THE ORCHESTRA Episode 2, Baladewa dan Baladewi harus mematuhi Dress Code yang berlaku selama acara berlangsung, di mana untuk penonton pria dan wanita harus memakai pakaian yang formal dan rapih. Penonton wanita dapat mengunakan gaun malam, long dress, membawa handbag dan memakai sepatu formal atau high heels, untuk penononton. Penonton pria dapat menggunakan Tuxedo atau kemeja dark suit, kemeja Batik dan sepatu formal Pria. Mohon perhatikan items yang dilarang dibawa selama acara berlangsung seperti tidak boleh memakai Sandal atau Slippers, Celana Pendek, makanan dan minuman, senjata tajam, obat-obatan terlarang, merokok dan Vaping, dan dilarang membawa hewan peliharaan.



