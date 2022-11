Film Terpopuler Shah Rukh Khan Sepanjang Masa Termasuk My Name is Khan

TEMPO.CO, Jakarta - Shah Rukh Khan berulang ulang tahun ke-57 tahun pada 2 November lalu. Ia adalah seorang aktor dan produser film India ternama saat ini. Bahkan media menjulukinya Raja Film Bollywood.

Shah Rukh Khan atau kerap disapa Khan, sudah memulai kariernya dalam industri perfilman sejak 1990-an. Ia telah membintangi lebih dari 85 film sepanjang kariernya sehingga wajar saja ia dijuluki sebagai King of Bollywood. Selain itu, berbagai penghargaan bergengsi lainnya berhasil ia raih.

Film Populer Shah Rukh Khan

Tidak hanya terkenal di India saja, film-film Shah Rukh Khan pun terkenal juga oleh orang luar negeri. Berikut deretan film-film terpopuler milik King of Bollywood.

1. Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)

Melansir ndtv, film yang acapkali disingkat DDLJ merupakan salah satu film lawas India pada era 1990-an. Film yang disutradarai oleh Aditya Chopra mengambil genre romantis. Pada film ini, Khan beradu peran dengan Kajol yang jatuh cinta dengan Simran (Kajol). Namun, cintanya tidak berjalan baik, berbagai rintangan harus dilalui terlebih dahulu. Berkat film ini, Khan berhasil memenangkan Aktor Terbaik 1996.

2. Kuch Kuch Hota Hai (1998)

Bertemu lagi dengan Kajol, kini keduanya berperan sebagai teman baik di kampus. Anjali (Kajol) menyadari telah jatuh cinta pada Rahul (Khan), tetapi terlambat karena Rahul telah jatuh cinta kepada Tina Malhotra. Tina dan Rahul pun memutuskan menikah dan segera dikaruniai anak. Namun, Tina meninggal dunia karena komplikasi selama kehamilan. Ternyata, Tina merupakan ibu dari Anjali dan mengetahui bahwa sang anak jatuh cinta kepada Rahul sehingga ia bersumpah untuk menyatukan mereka lagi. Film ini berhasil meraih penghargaan Film Terbaik 1999.

3. Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001)

Film ini mengisahkan Rahul (Khan), putra angkat raja bisnis Yash Raichand (Amitabh Bachchan) sangat berterima kasih kepada ayahnya karena telah menyelamatkannya dari kemiskinan. Namun, ketika Yash melarang cintanya pada Anjali (Kajol), Rahul menikahinya dan pindah ke London dengan istri baru dan menghancurkan hati ibunya (Jaya Bachchan). Sepuluh tahun kemudian, adik laki-laki Rahul (Hrithik Roshan) datang ke London untuk menengahi perdamaian antara ayah dan anak. Berkat perannya, Khan berhasil Screen Award Jodi No. 1 2002.

4. Chak De! India (2007)

Melansir DNA India, film ini disutradarai oleh Shimit Amin yang mengisahkan tentang tim hoki wanita nasional India. Pada film ini, Khan berperan sebagai Kabir Khan, seorang pelatih tim hoki wanita dan mantan kapten tim hoki pria nasional.

Film yang dirilis tepat pada hari kemerdekaan India ke-60 ini berhasil memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi. Salah satunya adalah Aktor Terbaik untuk Khan pada 2008.

5. My Name Is Khan (2010)

Rizwan (Khan), seorang Muslim dari bagian Borivali di Mumbai mengalami sindrom asperger, yaitu bentuk autisme fungsi tinggi yang mempersulit sosialisasi. Setelah peristiwa serangan 9/11, Rizwan ditahan pihak berwenang di LAX yang mengira sikapnya mencurigakan. Padahal, ia mengalami sindrom asperger. Setelah penangkapannya, ia bertemu Radha, seorang terapis yang membantunya mengatasi situasi dan penderitaannya. Kemudian, ia kemudian memulai perjalanan untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat untuk membersihkan namanya. Film ini pun berhasil meraih Aktor terbaik untuk Khan dalam penghargaan IIFA.

7. Raees (2017)

Film ini mengisahkan Raees (Shah Rukh Khan) yang belajar berdagang alkohol setelah bekerja untuk Jairaj, penyelundup minuman keras populer. Dalam menjalankan bisnisnya, Raees juga membantu komunitas dengan menawarkan pekerjaan kepada para wanita untuk menjahit tas kain yang ia gunakan untuk menyelundupkan alkohol. Sementara itu, akibat konflik dengan Jairaj, nyawa Raees pun terancam. Penghargaan yang diraih dari film ini adalah Lirik Lagu Terbaik yang dibuat oleh Amitabh Bachchan dalam Zee Cine Award.

RACHEL FARAHDIBA R

