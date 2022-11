Kisah Menarik Di Balik Axl Guns N' Roses Membuat Lagu November Rain

TEMPO.CO, Jakarta - Apakah anda penggemar Axl Rose sang musisi legendaris dari band Guns N' Roses? Axl tercatat pernah membuat lagu fenomenal berjudul November Rain. Karya satu ini terbilang menarik karena ada kisah unik di balik penciptaan musiknya.

Dikutip dari onstagemagazine.com, Axl Rose telah mengerjakan music November Rain sejak tahun 1983, atau tepat sepuluh tahun sebelum lagu tersebut dimasukkan ke dalam album "Use Your Illusion I". Mantan gitaris LA Guns, Tracii Guns mengatakan bahwa dirinya sudah melihat Axl memainkan lantunan nada piano dari lagu November Rain.

Namun, satu-satunya hal yang Axl tahu hanya bermain piano dengan nada tersebut. Ia tak bisa sekaligus mengetahu bagaimana akhir yang pas dari lagu tersebut. Axl pun mengatakan bahwa suatu saat lagu ini akan sangat keren didengar oleh banyak orang.

Dikutip dari udiscovermusic.com, November Rain terinspirasi dari sebuah cerita pendek, berjudul Without You, yang ditulis oleh jurnalis dan penulis Del James pada kumpulan cerita pendek “The Language Of Fear”. Ditambah mengambil pengalaman hubungan tidak sehat Axl Rose dan Erin Everly.

Lalu November Rain akhirnya terealisasi sepuluh tahun kemudian. Seperti dikutip dari myrockmixtapes.com, November Rain mulai ditulis secara lebih rinci oleh Axl Rose dan direkam rentang waktu 1990 hingga 1991. Lagu ini bergaya power-balad yang terbilang berbeda pada music Guns N' Roses umumnya.

Sebelumnya, gitaris Guns N' Roses Slash dalam biografinya menyebutkan bahwa November Rain sebenarnya telah dibuat dalam versi 18 menit pada tahun 1986. Tepatnya sebelum mereka mengerjakan album “Appetite For Destruction”.

Namun dari Axl juga dikabarkan memberikan pernyataan kepada publik bahwa Slash dan Duff Mckagan tidak menerima lagu tersebut. Alasannya, karena musik dari November Rain menyimpang dari rock gitar mereka. Slash pun dalam satu kesempatan membantah tuduhan itu, Bahkan gitaris nyentrik itu menyumbang lantunan solo gitar di lagu November Rain.

Akhirnya lagu tersebut digarap dengan total. Pembuatan video klipnya yang ikonik menelan biaya hingga 1,5 juta USD. Namun itu sepadan dengan rating dan keuntungan yang diterima karena banyak diputar di MTV.

Biaya produksi sebesar itu seakan terbayar karena November Rain juga membawa Guns N' Roses memenangkan MTV Video Music Award untuk sinematografi terbaik pada tahun 1992.

Dalam video tersebut, aktris dan model Stephanie Seymour, pacar Axl Rose saat itu, turut berperan dalam video musik bersama dengan semua anggota band. Ia menjadi pengantin wanita di suatu resepsi. seluruh anggota band menghadiri upacara pernikahan. Namun akhir tragis ditunjukkan dengan memperlihatkan Stephanie yang dibawa oleh peti mati.

Di Amerika Serikat, lagu ini sempat menduduki nomor tiga di tangga lagu Billboard Hot 100 dan di seluruh dunia mencapai posisi 10 besar di negara-negara seperti Australia, Kanada, Inggris, Swiss, Norwegia, Selandia Baru, Irlandia, dan lainnya. Selain itu, November Rain menjadi salah satu lagu terpanjang dalam sejarah yang masuk sepuluh besar tangga lagu Billboard Hot 100.

Diketahui bahwa November Rain membentuk sebuah trilogy, bersama musik Don't Cry dan Estranged menjadi satu-kesatuan. Matt Sorum memainkan pola drum yang sama pada trilogi ini.

