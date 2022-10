5 Panggung dalam 3 Hari, Berdendang Bergoyang Festival 2022 Usung Semangat Sumpah Pemuda

TEMPO.CO, Jakarta - Berdendang Bergoyang Festival (BBFest) kembali hadir tahun ini dengan mengusung semangat untuk mengajak masyarakat bangkit lebih kuat. BBFest menyuguhkan beragam aliran musik seperti Pop, Dangdut Koplo, Rock, Hip Hop, RnB hingga sajian musik modern lintas generasi yang akan ada di lima panggung pada 28 - 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir Selatan GBK.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022, semarak acara ini juga diiringi dengan semangat juang pemuda pemudi Indonesia dengan menghadirkan juga putra putri musisi terbaik bangsa yang akan turut bersatu dan bersinergi dalam kemeriahaan BBFest 2022.

“Semangat anak muda harus diberi wadah. Jangan sampai tidak tertuangkan dan malah sembarang menuangkan. Untuk itu BBFest ini hadir sebagai salah satu wadah muda-mudi dalam berkarya dan bersinergi untuk negeri. Tahun 2022 pun menjadi tahun yang penuh semangat seiring dengan semangat bangsa Indonesia untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat," kata Humam Arif selaku penanggung jawab BBFest, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 28 Oktober 2022.

BBFest mempunyai konsistensi sebagai ajang festival musik yang senantiasa mengangkat tema kearifan lokal ini akan memeriahkan 5 panggung BBFest 2022, yaitu Berdendang stage, Bergoyang stage, Bergembira stage, Berdansa stage dan Bergelora stage.

Berdendang Bergoyang Festival 2022

Hari pertama, Jumat, 28 Oktober 2022 akan ada Rizky Febian, Mahalini, Hivi, Melly Goeslaw, Pamungkas, Padi Reborn, Tony Q Rastafara, Project Pop, Oomleo Bergoyang ft Siti Badriah & Wika Salim, Jogja Hiphop Foundation, Armada, Yahya, Basboi, Reality Club, Gangga, Kelompok Penerbang Roket, Hindia, Adrian Khalif, Iwa K, Dipha Barus, The Upstairs, Feast, Tulus, Vierratale, dan Jamrud.

Hari kedua, Sabtu, 29 Oktober 2022 akan dimeriahkan oleh Nadin Amizah, Ardhito Pramono, Isyana Sarasvati, Kahitna, Andien, Reza Artamevia, Elvy Sukaesih & Mahkota Group, Rhoma Irama & Soneta Group, Feel Koplo Live Sunu Matta & Barakatak, Skastra, Arsy Widianto, Rayen Pono, The Changcuters, Tanayu, Nidji, Daun Jatuh, Faye Risakotta, Coconut Treez, Ramengvrl, Weird Genius, Stan, Ungu, Yovie Nuno, Goodnight Electric, Yura Yunita, Fourtwnty, dan Seringai.

Hari ketiga, Minggu, 30 Oktober 2022 akan disemarakkan oleh Idgitaf X Jakarta Movin, Trio Lestari X The Bakuucakar, Press The Button Music Project (Tuan Tigabelas, Westwew Squad Bhina Caraka MB), Rossa, Marcell Siahaan, Masdo, Radja, Ndx Aka, Abah Lala CS, Ahmad Band, Souljah, Setia Band,Vira Talisa, Hursa, Manusia Aksara, Dikta, The Panturas, Irama Pantai Selatan, P Double x Cream, Spinning Berdua, Saykoji, Pemuda Sunarmas, Prontaxan, J-Rocks, The Sigit, Ras Muhamad, Kuburan Band, D’Masiv dan Maliq & D’Essentials.

Turut bergabung juga lebih dari 100 UMKM yang akan turut serta menyemarakkan BBFest 2022. Diharapkan sinergi kuat dari berbagai kelompok masyarakat akan semakin menguatkan semangat rakyat Indonesia untuk dapat merasakan bangkit dan bersatu semakin hebat.

Gelaran tahun ini semakin spesial karena adanya kolaborasi dengan kitabisa.com untuk menggalang dana guna merenovasi gedung sekolah SDN Umajawa, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur serta melengkapi dengan peralatan sekolah yang memadai untuk mendukung aktivitas belajar mengajar.

“Tahun depan BBFest mempunyai harapan untuk dapat melakukan roadshow event ke kota-kota di Indonesia. Rencananya akan menggelar konser di tiap kota sesuai dengan genre unggulan di tiap kota tersebut. Mohon doanya agar BBFest 2022 berjalan dengan lancar, dan siap kembali berdendang dan bergoyang di tahun 2023 dan seterusnya," ucap Vino Sefvirrano selaku CEO Emvrio Production.

