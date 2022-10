Daftar Nominasi FFI 2022, Didominasi Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Festival Film Indonesia atau FFI 2022 resmi mengumumkan daftar nominasi Piala Citra tahun ini. Acara Pengumuman Nominasi FFI 2022 disiarkan secara langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu sore, 22 Oktober 2022.

"Senang sekali kami seluruh komite Festival Film Indonesia 2022 beserta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bisa hadir di pelataran Candi Borobudur untuk kembali mengumumkan nominasi Festival Film Indonesia 2022," kata Ketua Komite FFI 2022 Reza Rahadian.

Nominasi terdiri dari film-film yang tayang di bioskop maupun layanan over-the-top (OTT) dan festival film internasional. Tahun ini, tercatat ada 25 film dokumenter, 7 film dokumenter panjang, 30 film cerita pendek, 20 film cerita panjang, dan 15 karya kritik film.

Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas mendapatkan nominasi terbanyak mencapai 12, termasuk Film Cerita Panjang Terbaik, Sutradara Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik, Pemeran Utama Perempuan Terbaik, Pemeran Pendukung Pria Terbaik, dan Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik.

Disusul dengan film Before, Now & Then (Nana) dengan 11 nominasi, Mencuri Raden Saleh dengan 9 nominasi, Losmen Bu Broto dengan 8 nominasi, serta Kadet 1947 dan Autobiography masing-masing mendapat 7 nominasi.

Berikut daftar lengkap nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2022:

Film Cerita Panjang Terbaik

Autobiography

Before, Now & Then (Nana)

Mencuri Raden Saleh

Ngeri-ngeri Sedap

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Sutradara Terbaik

Angga Dwimas Sasongko - Mencuri Raden Saleh

Bene Dion Rajagukguk - Ngeri-ngeri Sedap

Edwin - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Kamila Andini - Before, Now & Then (Nana)

Makbul Mubarak - Autobiography

Pemeran Utama Pria Terbaik

Bio One - Srimulat: Hil yang Mustahal - Babak Pertama

Kevin Ardilova - Autobiography

Marthino Lio - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Oka Antara - Noktah Merah Perkawinan

Vino G. Bastian - Miracle in Cell no. 7

Pemeran Utama Perempuan Terbaik

Happy Salma - Before, Now & Then (Nana)

Ladya Cheryl - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Marsha Timothy - Noktah Merah Perkawinan

Maudy Koesnaedi - Losmen Bu Broto

Tika Panggabean - Ngeri-ngeri Sedap

Pemeran Pendukung Pria Terbaik

Arswendy Bening Swara - Autobiography

Elang El Gibran - Srimulat: Hil yang Mustahal - Babak Pertama

Reza Rahadian - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Rukman Rosadi - Inang

Slamet Rahardjo Djarot - Cinta Pertama, Kedua & Ketiga

Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik

Laura Basuki - Before, Now & Then (Nana)

Maudy Ayunda - Losmen Bu Broto

Putri Marino - Losmen Bu Broto

Ratu Felisha - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Sheila Dara - Noktah Merah Perkawinan

Penulis Skenario Asli Terbaik

Bene Dion Rajagukguk - Ngeri-ngeri Sedap

Gina S. Noer - Cinta Pertama, Kedua & Ketiga

Husein M. Atmodjo, Angga Dwimas Sasongko - Mencuri Raden Saleh

Makbul Mubarak - Autobiography

Rahabi Mandra, Aldo Swastia - Kadet 1947

Penulis Skenario Adaptasi Terbaik

Alim Sudio - Losmen Bu Broto

Alim Sudio - Miracle in Cell No. 7

Edwin, Eka Kurniawan - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Kamila Andini, Ahda Imran - Before, Now & Then (Nana)

Titien Wattimena, Sabrina Rochelle Kalangie - Noktah Merah Perkawinan

Film Dokumenter Pendek Terbaik

Gimbal

Kemarin Semua Baik-baik Saja

Koesno, Jati Diri Soekarno

Lady Rocker Sylvia Saartje

Maramba

Sintas Berlayar

Tasaneda Sasandu Dalen

Film Dokumenter Panjang Terbaik

Atas Nama Daun

Ininnawa: An Island Calling

Mencari Ibu

Roda-roda Nada

Segudang Wajah Para Penantang Masa Depan

Film Animasi Pendek Terbaik

Blackout

Desa Timun Bola

Jambrong & Gondrong

Nusa Antara (The Archipelago)

Wira Sang Pendekar Cilik

Film Cerita Pendek Terbaik

Basiyat: Bathe My Corpse with Wine

Culas

Dancing Color

Membicarakan Kejujuran Diana

Pasukan Semut

The Scent of Rat Carcasses

Penata Suara Terbaik

Aufa R. Ariaputra, Satrio Budiono - Mencuri Raden Saleh

L.H. Aim Adi Negara - Autobiography

Mohamad Ikhsan, Anhar Moha - Pengabdi Setan 2: Communion

Satrio Budiono, Jantra Suryaman - Kadet 1947

Wahyu Tri Purnomo, Syaf Fadrulsyah - Miracle in Cell No. 7

Pencipta Lagu Tema Terbaik

Ananda Badudu, Dave Lumenta & Rubina - (Bangun, Bajingan) Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Maudy Ayunda - (Semakin Jauh) Losmen Bu Broto

Mikha Angelo - (Pulang) Losmen Bu Broto

Monty Tiwa - (Melangkah) Backstage

Sal Priadi - (Menyusul) Autobiography

Penata Musik Terbaik

Abel Hurray - Mencuri Raden Saleh

Aghi Narottama, Bemby Gusti, Tony Merle - Pengabdi Setan 2: Communion

Dave Lumenta - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Ricky Lionardi - Before, Now & Then (Nana)

Viky Sianpar Inc. - Ngeri-ngeri Sedap

Pengarah SInematografi Terbaik

Bagoes Tresna Adji - Mencuri Raden Saleh

Batara Goempar, I.C.S - Before, Now & Then (Nana)

Batara Goempar, I.C.S - Kadet 1947

Jaisal Tanjung, I.C.S - Pengabdi Setan 2: Communion

Muhammad Firdaus - Losmen Bu Broto

Pengarah Artistik Terbaik

Allan Sebastian - Pengabdi Setan 2: Communion

Eros Eflin - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Frans X.R. PAAT - Kadet 1947

Vida Sylvia - Before, Now & Then (Nana)

Yusuf Kaisuku - Mencuri Raden Saleh

Penata Rias Terbaik

Cherry Wirawan - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Darwyn Tse - Pengabdi Setan 2: Communion

Eba Sheba - Before, Now & Then (Nana)

Eba Sheba - Kadet 1947

Jerry Oktavianus - Srimulat: Hil yang Mustahal - Babak Pertama

Penata Busana Terbaik

Angela Suri Nasution - Srimulat: Hil yang Mustahal - Babak Pertama

Gemailla Gea Geriantiana - Kadet 1947

Gemailla Gea Geriantiana - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Hagai Pakan - Losmen Bu Broto

Retno Ratih Damayanti - Before, Now & Then (Nana)

Penata Efek Visual Terbaik

Abby Eldipie - Pengabdi Setan 2: Communion

After Lab - Mencuri Raden Saleh

Harris Reggy - KKN di Desa Penari

Lumine Studio - Satria Dewa: Gatotkaca

Satrya Mahardhika - Kadet 1947

Penyunting Gambar Terbaik

Akhmad Fesdi Anggoro - Before, Now & Then (Nana)

Dinda Amanda - Pengabdi Setan 2: Communion

Hendra Adhi Susanto - Mencuri Raden Saleh

Sentot Sahid - Miracle in Cell No. 7

Wawan I. Wibowo - Inang

Penghargaan Khusus: Karya Kritik Film Terbaik

Analisis Gembel Kenapa Film Keramat Teramat Keramat? Dan Jurus Ampuh Bikin Film Horor Found Footage - Cine Crib

Ngeri-ngeri Sedap dan Film Batak yang Berusaha Lepas dari Jakartasentris - Aulia Adam (Magdalene)

Penyalin Cahaya: Ketika Tubuh Dilukis dalam Ekosistem Digital - Dimas Ramadhiansyah (Astronet-Info)

Perempuan sebagai Ilusi: Politik Seksual Film Love for Sale - Erina Adeline Tandian

Yuni (2021) Bakal Rabi - Nimas Safira Widhiasti Wibowo (Slankordnamnim)

