5 Rekomendasi Serial Drakor Terbaik Lee Seung Gi, The Law Cafe dan Vagabond

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Seung Gi mendapatkan ucapan terima kasih dari Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, karena dirinya menyinggung soal batas konsumsi garam harian dalam drama seri terbarunya, The Law Cafe.

Apresiasi ini menjadi pelengkap dari karier aktor Lee Seung Gi di dunia perfilman. Perlu diketahui bahwa Lee Seung Gi telah berperan di banyak seri drakor dengan karakter yang berbeda-beda.

Drakor Dibintangi Lee Seung Gi

Adapaun berikut Tempo telah merangkum lima drakor seri terbaik yang pernah dimainkannya, meliput:

1. The Law Café (2022)

Rekomendasi pertama datang dari drama baru sekali digarap di tahun ini, yaitu The Law Café. Drama ini memperlihatkan Lee Seung Gi beradu peran dengan Lee Se Young yang sudah tayang sejak Senin, 5 September 2022.

Melansir Asian Wiki, drama bergenre romance-comedy ini merupakan adaptasi dari kartun webtoon yang berjudul Beobdaero Saranghara atau Love According To Law. Ditulis oleh No Seung-A dan diilustrasikan oleh Il-Ri melalui Naver yang terbit pada 2019.

Drama ini berkisah tentang Kim Jung Ho (Lee Seung Gi), seorang mantan jaksa jenius yang berubah menjadi pengangguran karena kasus skandal ayahnya yang korupsi, dan Kim Yu Ri (Lee Se Young), pengacara idealis yang menjadi penyewa baru di Gedung Milik Kim Jung Ho ketika dia membuka "The Law Cafe".

2. Mouse (2021)

Drama Korea berjudul Mouse ini merupakan besutan sutradara Choi Joon-Bae. Diperankan langsung oleh Lee Seung Gi sebagai perwira polisi muda Bernama Jung Ba-Reum. Adapun pemeran lainnya seperti actor Lee Hee-Jun, Park Ju-Hyun, dan Kyung Soo-Jin.

Melansir My Drama List, drama ini menceritakan mengenai pembunuhan kejam seorang pembunuh berantai yang telah membuat kekacauan dan ketakutan di seluruh bangsa. Di sini, Jung Ba Reum berperan untuk mencari keadilan ketika menghadapi langsung sang pembunuh tersebut.

Sementara dirinya yang selamat dari pertemuan berbahaya dengan psikopat, Jung Ba Reum menemukan hidupnya benar-benar berubah di depan matanya. Drama ini mempunya total 20 episode untuk benar-benar menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut.

3. Vagabond (2019)

Vagabond atau dikenal juga dengan Baegabondeu dibintangi oleh Lee Seung Gi sebagai Cha Dal-Geon dan Bae Suzy sebagai Go Hae-Ri. Hal ini sekaligus menjadi ajang reuni mereka yang sebelumnya sama-sama membintangi drama berjudul Gu Family Book pada tahun 2013.

Untuk sinopsinya, drama ini menceritakan tentang Cha Dal Gun yang mencoba mengungkapkan kematian keponakannya dalam kasus pesawat misterius. Cha Dal-Geon meminta bantuan Go Hae-Ri untuk menemukan pria yang diduga menyabotase pesawat tersebut. Segera, mereka berinisiatig untuk mengungkap konspirasi yang jauh lebih gelap dan lebih jahat dari yang mereka duga.

4. A Korean Odyssey (2017)

Drama selanjutnya yang dibintangi oleh Lee Seung Gi berjudul A Korean Odyssey. Fakta lain mengatakan bahwa sebelumnya yang ditawari menjadi tokoh utama adalah Park Bo-Gum, namun ia menolaknya.

A Korean Odyssey yang memiliki genre fantasi ini menceritakan Son O-Gong dan Woomawang (Cha Seung-Won) saling bertentangan dan mereka mencari cahaya sejati di dunia yang gelap di mana kejahatan tumbuh subur.

Disebutkan dalam My Drama List, cerita ini diadaptasi dari novel klasik Tiongkok berjudul Journey to the West. Namun dikemas sedemikian rupa dengan konsep yang lebih modern dan memiliki sentuhan romantis-fantasi.

4. The Producers (2015)

Yang menarik dalam serial ini, Lee Seung Gi berperan sebagai cameo memerankan dirinya sendiri pada episode keenaam. Drama Korea ini sebenarnya diperan utamakan olen Kim Soo-Hyun dengan berlatar dunia penyiaran.

Cerita drakor ini berkisah mengenai lika-liku bekerja di dunia entertainment, beserta kehidupan orang-orang di belakangnya. Nantinya dapat dipahami bahwa serial ini mengandung berbagai pesan mendalam seperti tentang persahabatan, keluarga, ketenaran, dukungan, penindasan, dan pengkhianatan di industri penyiaran.

FATHUR RACHMAN

