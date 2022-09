WHO Berterima Kasih Lee Seung Gi Bicara Soal Asupan Garam di Drama The Law Cafe

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Seung Gi mendapatkan ucapan terima kasih dari Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, karena dirinya menyinggung soal batas konsumsi garam harian dalam drama serinya, The Law Cafe.

Dalam salah satu adegan di episode pertama drama bergenre romantic-comedy baru itu, karakter Lee Seung Gi memperingatkan tetangganya tentang bahaya asupan natrium yang berlebihan.

“Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan asupan harian tidak lebih dari 2.000 miligram natrium. Itu 5 gram garam meja, yaitu sekitar satu sendok teh garam,” ujar karakter Lee Seung Gi dalam dramanya.

Tidak sampai disitu, dalam dialog Lee Seung Gi juga menginformasikan berbagai ancaman penyakit yang berbahaya jika terus-menerus konsumsi garam berlebihan setiap harinya.

"Jika kaliana terus mengonsumsi banyak sodium setiap hari, orang-orang berusia 50-an atau lebih tua akan menderita tekanan darah tinggi, stroke dan serangan jantung. Itu bahkan bisa menyebabkan penyakit Alzheimer," sambung Lee Seung Gi dalam adegan tersebut.

Alhasil dari adegan tersebut, Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus pun mengapresiasi drama korea berjudul The Law Cafe dan berterima kasih kepada Lee Seung Gi dan KBS karena telah menyampaikan pesan mengenai asupan garam di dalam drama tersebut, melalui akun Twitter pribadinya.

"Terima kasih (dalam bahasa korea) telah mendukung rekomendasi WHO tentang asupan garam, #LeeSeungGi dan @MyloveKBS di K-drama terbaru Anda #TheLAwCafe! Memang, #LessSalt lebih baik untuk kesehatan kita. Tidak lebih dari satu sendok per hari," ujar Tedros melalui akun @DrTedros pada Rabu, 7 September 2022.

Penjelasan yang sangat luas dalam drama ini sangat berdampak pada kampanye asupan garam WHO. Bagaimanapun, drama Korea telah terbukti menjadi salah satu sarana paling ampuh untuk menyampaikan pesan dan nilai penting kepada masyarakat.

The Law Cafe merupakan drama terbaru Lee Seung Gi bersama Lee Se Young yang mulai tayang pada Senin, 5 September 2022. Drama ini diadaptasikan dari webtoon dengan judul Love According To Law. The Law Cafe adalah drama komedi romantis tentang Kim Jung Ho (Lee Seung Gi), seorang mantan jaksa jenius yang berubah menjadi pengangguran karena kasus skandal ayahnya yang korupsi, dan Kim Yu Ri (Lee Se Young), pengacara idealis yang menjadi penyewa baru di Gedung Milik Kim Jung Ho ketika dia membuka "kafe hukum".

NABILA RAMADHANTY PUTRI DARMADI | SOOMPI | KPOPPOST

