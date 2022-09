Dinda Hauw Akhirnya Umumkan Kehamilan Usai Videonya di Depan Ka'bah Viral

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Dinda Hauw akhirnya mengumumkan kehamilan ketiga setelah videonya bersama sang suami, Rey Mbayang di depan Ka'bah viral di media sosial. Kabar bahagia itu awalnya masih mau dirahasiakan oleh Dinda dan Rey karena usia kandungan yang masih muda, namun sudah terlanjur bocor ke publik.

Seorang netizen mengabadikan secara diam-diam momen saat Rey mencium perut Dinda di depan Ka'bah saat mereka menjalankan ibadah Umrah. Video tersebut langsung viral dan netizen beranggapan kalau Dinda tengah hamil lagi, padahal saat itu belum ada pengumuman dari kedua pasangan yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki tersebut.

"Bismillah… tadinya belum mau posting karna masih kecil tapi karna udah ada yang bocorin duluan di tiktok dan jadi banyak banget yang nanya, yaudah semoga bisa menambah doa-doa dari teman teman semuanya," tulis Dinda di Instagram pada Selasa, 13 September 2022.

Dalam foto pertama yang dibagikan, Dinda berdiri di depan Ka'bah sambil memegang perutnya yang kian membesar. Sementara Rey berlutut di hadapan Dinda sambil memangku putra pertamanya, Shaka. Pasangan yang menikah pada 10 Juli 2020 saling bertatapan mesra dan tersenyum bahagia. "ADIK NYA SHAKA IS COMING SOON he he he," tulis Dinda.

Keduanya memohon doa dari para sahabat dan penggemarnya agar dapat menjaga janin yang ada di dalam rahim Dinda hingga lahir nanti. "Mohon doa nya ya teman-teman semua.. semoga kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas amanah yang di berikan Allah saat ini, semoga janin nya sehat sampai nanti lahiran," tulisnya. "Dan yang pasti , semoga yang masih belum memiliki keturunan, kita doakan segera di titipkan oleh Allah, aamiinn ya Allah."

Dinda Hauw dan Rey Mbayang memberi keterangan pada awak media saat pemutaran film Cinta Subuh di Blok M, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022. Film ini menampilkan para pemeran yang merupakan pasangan suami-istri di kehidupan nyata: Rey Mbayang - Dinda Hauw, Dimas Seto - Dhini Aminarti, dan Roger Danuarta - Cut Meyriska. Lembaga Sensor Film menggolongkan film ini untuk penonton usia 13+. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Di akhir unggahannya, Dinda meminta netizen untuk menebak usia kandungannya. "Ada yang bisa nebak udah berapa weeks?" tulisnya.

Sebagai suami, Rey Mbayang memberikan dukungan penuh kepada Dinda dalam menjalankan kehamilan ketiganya ini. Rey bahkan memuji Dinda sebagai ibu yang hebat. "Aamiin ya Allah, dilindungi dari segala macam kejahatan dunia, dan di dekatkan dengan segala kebaikan. Allah nitipin ini bukan tanpa alasan. Artinya kamu sudah menjadi ibu yang hebat untuk shaka, kamu luar biasa my dein.. Cie mau jadi ibu anak dua," tulis Rey di kolom komentar.

Pujian tersebut kembali dibalas oleh Dinda yang menyebut Rey adalah ayah hebat. "Kamu juga ayah yang hebat sekali untuk Shaka dan calon adik, yang pasti terima kasih untuk kerjasamanya selama ini sayang," tulis Dinda.

Untuk foto kedua, Dinda dan Rey memotret ibu jari masing-masing dengan mengajak anak pertama mereka. Ketiga ibu jari mereka disatukan dan di gambar sedemikian rupa menjadi seperti potret keluarga ibu jari, lengkap dengan bagi dalam kandungan si ibu.

Rey juga sengaja menambahkan gambar 2 malaikat di foto tersebut, menggambarkan janin kembar yang sempat bersemayam di rahim Dinda Hauw namun mengalami keguguran pada Maret lalu. "Ini adik kecil kembar kemarin, karena sudah mendengar detak jantungnya kemarin.. Sampai selamanya mereka tetaplah bagian dari keluarga kita Insya Allah ketemu di syurga," tulis Rey di Instagram Story.

