Justin Bieber Kembali Tunda Konser Justice World Tour karena Masalah Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta - Justin Bieber mengumumkan bahwa ia memerlukan istirahat yang cukup dari Justice World Tour karena masalah kesehatan. Mengidap Sindrom Ramsay Hunt, Justin Bieber terpaksa kembali menunda sisa jadwal tur dunianya.

“Awal tahun ini, saya mengumumkan perjuangan saya melawan Sindrom Ramsay- Hunt, di mana sebagian wajah lumpuh. Akibat adanya penyakit ini, saya tidak dapat menyelesaikan sebagian Justice Tour di Amerika Utara," tulisnya di Instagram pada Rabu, 7 September 2022.

Setelah beristirahat dan berkonsultasi dengan dokter, keluarga, dan timnya, Justin Bieber pergi ke Eropa untuk kembali melanjutkan turnya. Justin Bieber melakukan enam pertunjukan langsung, tetapi ternyata itu sangat membuatnya lelah dan mempengaruhi kesehatannya. Pekan lalu, Justin Bieber melanjutkan penampilannya di Rock in Rio dan ia berusaha tampil semaksimal mungkin untuk penggemarnya di Brasil.

“Setelah turun dari panggung, saya merasa lelah dan saya menyadari bahwa saya harus memprioritaskan kesehatan saya sekarang. Jadi saya akan istirahat dari tur untuk saat ini. Saya akan baik-baik saja, tetapi saya perlu waktu untuk beristirahat dan menjadi lebih baik," tulisnya.

Justin Bieber juga melanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada para penggemarnya yang selalu mendukungnya. "Saya sangat bangga membawa pertunjukan ini dan pesan Keadilan kami kepada dunia.Terima kasih atas doa dan dukungan Anda selama ini! Aku mencintai kalian semua dengan penuh semangat!”

Unggahan Justin Bieber Pun ramai dikomentari oleh penggemarnya yang mengerti bahwa kesehatan justin terpenting. “Love you,” tulis @Haileybi*** , istrinya. “Rest my boy, love you so much.” tulis @Thejason***. “I love you. Rest. Feel Better,” tulis @Pattie***. “JUSTIN BRAZIL LOVES YOU! STAY STRONG,” tulis @oluca***.

Sebelumnya, Justin Bieber menunda turnya pada Juni lalu, setelah ia memberitahukan bagaimana kondisi wajahnya yang semakin parah melalui video di Instagramnya sehingga memutuskan untuk istirahat sejenak. Sindrom Ramsay Hunt mengakibatkan kelumpuhan sebagian wajah Justin Bieber akibat virus yang menyerang saraf di telinga dan wajahnya. Justin Bieber juga mengaku kesulitan untuk makan karena penyakit tersebut.

