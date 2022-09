Pesohor Hadiri Premiere The Lord of the Rings: The Rings of Power di Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Serial The Lord of the Rings: The Rings of Power mulai tayang pada Jumat, 2 September 2022. Prime Video menggelar acara gala premier untuk serial terbarunya itu di Flower Dome, Singapura pada Kamis, 1 September 2022.

Acara premier ini dihadiri oleh lebih dari 200 undangan, termasuk selebriti dan influencers dari Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand, serta para penggemar franchise The Lord of the Rings. Deretan tamu undangan dari Indonesia, termasuk Andrew White, Arief Muhammad, Chicco Jerikho, Febby Rastanty, Iqbaal Ramadhan, Jerome Polin, Mikha Tambayong, dan Nana Mirdad, berkesempatan untuk menjadi salah satu yang pertama untuk menyaksikan dua episode awal The Lord of the Rings: The Rings of Power di Asia Tenggara.

Tidak hanya dari Indonesia, bintang-bintang ternama dari Filipina, Singapura, dan Thailand juga turut bergabung dalam acara gala premier ini, termasuk Anne Curtis-Smith, Donny Pangilinan, Ian Veneracion, Jericho Rosales, Karylle, Yael Yuzon, dan Piolo Pascual dari Filipina; Eswari Gunasagar, Nurul Aini, Pierre Png, dan Sonia Chew dari Singapura; serta Ananda Everingham, Baifern Pimchanok Luesvisadpaibul, Chutavuth Pattarakampol, Mario Maurer, Monchanok Saengchaipiangpen, Neng Sarun Naraprasertkul, dan Prin Suparat dari Thailand.

Chicco Jerikho, Arief Muhammad, Jerome Polin, dan Iqbaal Ramadhan menghadiri acara gala premier The Lord of the Rings: The Rings of Power di Flower Dome, Singapura pada Kamis, 1 September 2022. Dok. Prime Video.

Serial Prime Video The Lord of the Rings: The Rings of Power menghadirkan sebuah legenda heroik dari sejarah Middle-earth Zaman Kedua yang terkenal untuk pertama kalinya. Drama epik ini berlatar ribuan tahun sebelum peristiwa di The Hobbit dan The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien. Kisahnya akan membawa penonton kembali ke era di mana kekuatan besar ditempa, berbagai kerajaan bangkit dan hancur, para pahlawan tak terduga diuji, harapan menghadapi ketidakpastian, dan salah satu musuh terhebat karya Tolkien mengancam untuk menutupi seluruh dunia dengan kegelapan.

Dimulai pada masa yang terbilang damai, serial ini mengikuti serangkaian karakter, baik yang telah dikenal maupun yang baru, saat mereka menghadapi kejahatan yang telah lama ditakuti di Middle-earth dan kini muncul kembali. Dari kedalaman Pegunungan Berkabut yang paling gelap, ke hutan megah yang menjadi ibu kota elf Lindon dan kerajaan pulau Númenor yang menakjubkan, hingga jangkauan terjauh dari peta, berbagai kerajaan dan karakter akan mengukir sebuah warisan yang hidup lama setelah mereka tiada.

The Lord of the Rings: The Rings of Power dipimpin oleh showrunner dan produser eksekutif J.D. Payne dan Patrick McKay, serta dibintangi oleh Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman, dan Sara Zwangobani.



