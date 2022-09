JRR Tolkien Penulis Lord of The Rings yang Kuasai Pasar Film Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - John Ronald Reuel Tolkien atau yang dikenal dengan nama pena JRR Tolkien penulis berkebangsaan Inggris yang lahir pada 3 Januari 1892 dan meninggal 2 September 1973.

Ia dikenal sebagai penulis novel dengan genre fantasi lanjutan atau high-fantasy. Ceritanya kerap kali berkutat pada karakter-karakter mitologi, seperti peri, kurcaci, naga, arwah hidup, ataupun kerajaan-kerajaan ala zaman pertengahan atau medieval.

Karya Tolkien yang cukup populer adalah kisah The Lord of The Rings yang terdiri dari tiga buku utama. Ketiga buku ini pun telah diangkat ke dalam layar lebar yang diproduksi oleh Studio New Line Cinema dengan tahun perilisan secara berurutan pada tahun 2001, 2002, dan 2003.

Pendapatan Serial Film The Lord of The Rings

Dikutip dari laman boxofficemojo.com, trilogi film The Lord of The Rings selalu memasukkan diri sebagai film terlaris di dunia. Film pertamanya berjudul The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring membukukan pendapatan hingga 880,8 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp 13,1 triliun Rupiah.

Film keduanya yang diadaptasi dari novel berjudul The Lord of The Rings: The Two Towers meraih pendapatan yang lebih tinggi, yaitu 936,6 juta dolar Amerika atau setara Rp 13.9 triliun. Sementara itu, film ketiga berjudul The Lord of The Rings: The Two Towers: The Return of The King meraih pendapatan sebesar 1,1 miliar dolar Amerika setara dengan Rp 16.9 triliun.

Merujuk catatan Box Office Mojo, capaian-capaian di atas menjadikan ketiga film yang diadaptasi dari novel karya J.R.R. Tolkien masuk dalam daftar 100 film paling laris di dunia. Film ketiga berada di peringkat 26, film kedua di peringkat 60, dan film pertama di peringkat 67.

Karya Lain Tolkien

Selain, kisah The Lord of The Rings yang fenomenal dan sangat epik, karya JRR Tolkien lainnya yang pernah diangkat menjadi film adalah The Hobbit. Kisah ini pun terbagi menjadi tiga bagian atau trilogi dan ketiga-tiganya menempatkan diri dalam jajaran film terlaris di dunia sepanjang masa.

Film The Hobbit: An Unexpected Journey berada di peringkat 49, The Hobbit: The Battle of the Five Armies di peringkat 56, dan The Hobbit: The Desolation of the Smaug menyusul di peringkat 58.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

