Bintangi If You Wish Upon Me, Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD Saling Mengagumi

TEMPO.CO, Jakarta - If You Wish Upon Me merupakan drama Korea yang terinspirasi dari sebuah organisasi nyata di Belanda yang memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir. Drama ini mempertemukan Ji Chang Wook dan Choi Sooyoung SNSD.

Sebelum memulai proses produksi drama ini, Ji Chang Wook rupaya sudah mendengar berbagai kesan positif mengenai Sooyoung khususnya soal kepribadian. Hal tersebut terbukti ketika mereka berdua bertemu langsung di proyek ini.

"Saya telah mendengar banyak pujian tentang Choi Sooyoung dari orang-orang di sekitar saya. Sebenarnya bertemu dengannya secara langsung, dia keren dan memiliki kepribadian yang sangat hebat," kata Ji Chang Wook, dikutip dari Soompi pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Sooyoung memulai kariernya sebagai anggota grup K-pop SNSD atau Girls' Generation yang tahun ini merayakan anniversary ke-15 tahun ini. Selama perjalanannya sebagai idol, Sooyoung mencoba peruntungannya di dunia akting. Sooyoung pernah tampil di banyak drama seperti, Run On dan So I Married an Anti-fan.

Ji Chang Wook sangat kagum dengan kemampuan akting dan sikap Sooyoung selama syuting. "Dia juga seorang aktris yang luar biasa. Tidak hanya aktingnya, tetapi bahkan sikapnya di lokasi syuting membuatnya menjadi rekan kerja yang banyak saya pelajari," kata Ji Chang Wook.

Sooyoung SNSD dan Ji Chang Wook main di drama If You Wish Upon Me. (Instagram/@kbsdrama)

Sama seperti Ji Chang Wook, Sooyoung membalas pujian tersebut dan mengungkapkan kesan pertamanya saat bertemu. Setelah menghabiskan waktu bersama selama syuting, Sooyoung menyadari bahwa Ji Chang Wook adalah sosok yang perhatian.

"Ketika saya pertama kali bertemu Chang Wook, dia tampak agak pemalu, tetapi sekarang kami sangat dekat dan nyaman satu sama lain, dan saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sangat perhatian dan memikirkan orang lain," kata Sooyoung.

Ji Chang Wook memainkan karakter bernama Yoon Gyeo Re, anak muda bermasalah, hampir bunuh diri, yang akhirnya menjadi sukarelawan atau pelayan masyarakat. Yoon Gyeo Re bergabung sebagai anggota staf rumah sakit yang bekerja untuk memenuhi keinginan terakhir orang-orang di akhir hidup mereka. Dalam prosesnya, dia akhirnya menemukan cara untuk kembali menjalani hidup.

Sementara, Sooyoung SNSD berperan sebagai Seo Yeon Joo, seorang perawat rumah sakit yang menjadi kepercayaan para pasien. Ia menyebarkan harapan kepada semua orang di rumah sakit dan mendekati Yoon Gyeo Re dengan sikap optimis.

If You Wish Upon Me tayang perdana mulai Rabu, 10 Agustus 2022. Drama ini disutradarai oleh Kim Yong Wan, ditulis oleh Jo Ryeong Su, dan diproduksi oleh Climax Studio, rumah produksi yang juga membuat D.P dan Hellbound. If You Wish Upon Me memiliki total 16 episode yang akan tayang setiap Rabu dan Kamis di Viu.

