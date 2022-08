Sean Connery dalam Film Pertama James Bond Dr. No (1962), Begini Sinopsisnya

TEMPO.CO, Jakarta - Produser Film Barbara Broccoli dikabarkan tengah mencari aktor baru untuk karakter James Bond. Spekulasi soal sosok baru pengganti Daniel Craig itu sudah bergulir sejak film No Time To Die belum tayang. Pemeran James Bond untuk film berikutnya, dicari yang lebih muda dan tinggi dari aktor sebelumnya itu.

Mengutip laman Britannica, tak ada satu pun tokoh sejarah yang menjadi dasar karakter James Bond. Tak sedikit spekulasi yang muncul, novelis Inggris pencipta Bond, Ian Fleming, mendapat inspirasi dari sejumlah agen rahasia. Boleh jadi karakter Bond terinspirasi dari kehidupan nyata, di antaranya agen rahasia Perang Dunia II F.F.E. Yeo-Thomas dan agen ganda Serbia Dusko Popov, yang pernah ditemui Fleming saat bekerja dengan intelijen angkatan laut Inggris.

Ian Fleming pertama kali memperkenalkan karakter James Bond dalam film thriller Casino Royale pada 1953. Dalam kurun sepuluh tahun berikutnya, Fleming melanjutkan kisah Bond ke dalam 12 novel dan koleksi cerita pendek atau cerpen. Kemudian pada 1962 atau sembilan tahun sejak diperkenalkannya, karakter James Bond akhirnya dibuatkan filmnya sendiri. Film ini merupakan adaptasi Novel 007 Dr. No yang terbit pada 1958.

Film perdana James Bond diproduksi oleh Albert (“Cubby”) Broccoli dan Harry Saltzman. Albert adalah ayah Barbara, produser film yang meneruskan produksi film James Bond. Film perdana karakter Bond ini disebut sebagai pemrakarsa salah satu waralaba film paling sukses dalam sejarah. Setelah Fleming meninggal, penulis lain terus memproduksi novel baru dan membuat film dalam seri yang diangkat dari novel rekaan Fleming. Film Dr. No, James Bond diperankan Sean Connery, sukses besar secara komersial dan terbukti berpengaruh dalam genre film aksi. Meskipun film ini adalah film Bond pertama, Dr. No didasarkan pada buku keenam dalam seri Fleming.

Sinopsis Film James Bond: Dr. No (1962)

Dikutip dari Brittanica, film Dr. No (1962) merupakan film pertama dalam seri James Bond, mengisahkan tentang seorang mata-mata Inggris bernama James Bond (Sean Connery). Dia dalah seorang agen 007, diartikulasikan sebagai “double-oh-seven”, di British Secret Intelligence Service, atau MI6. Bond dikirim oleh bosnya, M, (Bernard Lee), ke Jamaika setelah sesama agen dibunuh saat melihat aktivitas seorang pria misterius bernama Dr. No, (Joseph Wiseman), yang memiliki tambang bauksit di lepas pantai negara itu.

Setibanya Bond di Kingston, Jamaika, dia bertemu dengan agen Central Intelligence Agency atau CIA Felix Leiter (Jack Lord). Kemudian dengan bantuan tukang perahu lokal, Quarrel (John Kitzmiller), mereka menyelidiki Dr. No ke pulau Crab Key. Pulau itu dimiliki secara pribadi oleh pria misterius itu. Di sana, Bond dan Felix bertemu dengan Honey Ryder (Ursula Andress), seorang wanita muda berjiwa bebas. Saat menjelajahi pulau pribadi itu, ketiga orang itu dihadang oleh “Naga Bernapas Api” milik Dr. No. Rupanya naga tersebut hanyalah tank yang dilengkapi dengan penyembur api.

Bond dan Ryder kemudian ditangkap dan dibawa ke sarang bawah tanah Dr. No. Saat makan malam, Dr. No mencoba membujuk Bond supaya bergabung di organisasi kejahatan internasional SPECTER dengannya. Dr. No juga mengungkap rencananya untuk menghancurkan kendaraan luar angkasa Amerika Serikat menggunakan fasilitas tambang bauksitnya sebagai kedok transmisi gelombang radio untuk menyabotase peluncuran tersebut. Namun Bond menolak untuk bergabung dengan SPECTER. Akhir agen rahasia Inggris dengan kode 007 itu disiksa dan dipenjara.

Di saat-saat genting, James Bond berhasil melepaskan diri dari sel. Kemudian dia berjalan ke ruang kendali Dr. No tepat pada waktunya untuk menggagalkan penghancuran kendaraan luar angkasa. James Bond sempat bertarung dengan Dr. No. Penjahat itu terbunuh setelah jatuh ke dalam tong berisi air radioaktif. Bond lalu menyelamatkan Ryder, menyita perahu, dan melarikan diri dari pulau itu tepat sebelum tambang Dr. No meledak.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: James Bond dalam Wajah 7 Aktor, Sean Connery hingga Daniel Craig, Selanjutnya Siapa?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.