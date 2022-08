James Bond dalam Wajah 7 Aktor, Sean Connery hingga Daniel Craig, Selanjutnya Siapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Karakteristik James Bond dengan postur tubuh tinggi, 180 sentimeter lebih, hilang dalam satu dekade terakhir. Pasalnya, Daniel Craig, aktor yang dipilih sebagai pemeran Agen Rahasia 007 itu, “hanya” memiliki tinggi badan 178 sentimeter. Meski kontroversial dan banyak mendapatkan protes dari penggemar, namun Eon Productions tetap mempertahankan Craig dari 2005 hingga 2021.

Terbaru, kabarnya produser Film Barbara Broccoli tengah mencari aktor baru untuk karakter James Bond. Pemeran James Bond untuk film berikutnya, dicari yang lebih muda dan tinggi dari aktor sebelumnya. James Bond merupakan karakter sastra dan film Inggris. Dia sering digambarkan sebagai mata-mata yang tak tertandingi, mata keranjang, dan ikon maskulin. Bond juga ditunjuk sebagai agen 007, diartikulasikan sebagai “double-oh-seven” di British Secret Intelligence Service, atau MI6.

7 Aktor Pemeran James Bond

Sejauh ini, karakter fiktif itu telah di filmkan dalam judul yang berbeda sebanyak puluhan kali. Total terdapat sembilan aktor yang pernah melakoni karakter James Bond, siapa saja mereka? Berikut sejumlah aktor yang pernah memerankan karakter James Bond.

Aktor James Bond, Sean Connery juga menjadi salah satu seleb Skotlandia yang mendukung kemerdekaan Skotlandia dari Inggris. Michael Loccisano/Getty Images

1. Sean Connery

Sean Connery merupakan aktor pertama yang memerankan Bond dalam film Dr. No (1962). Ia adalah seorang binaragawan amatir Skotlandia. Sosoknya menjadi perhatian para produser film Bond setelah beberapa kali tampil di film-film Inggris dari akhir 1950-an. Dengan tinggi 188 sentimeter dan berotot, Connery awalnya mendapat penolakan dari Fleming. Dalam bayangan Fleming, James Bond adalah sosok yang ramah. Menurutnya, David Niven adalah orang yang cocok menjadi pelakon agen 007 itu.

Jeremy Black dalam laporannya The Politics of James Bond: from Fleming’s Novel to the Big Screen mengungkapkan, Fleming menyebut Connery hanyalah seorang stuntman yang tak memiliki kemahiran dan keanggunan untuk memerankan James Bond. Namun Cubby, julukan Albert Broccoli, sebagai produser tidak setuju dengan pandangan Ian Fleming. Ketimbang sosok yang ramah, Cubby ingin James Bond diperankan oleh pria yang berani.

Beberapa film James Bond yang diperankan Sean Connery yaitu Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Thunderball (1965) You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971), dan Never Say Never Again (1983).

2. David Niven

Kalau saja Ian Fleming bersikukuh karakter rekaannya itu diperankan David Niven, mungkin catatan sejarah bakal lain. Tapi Fleming kalah suara dan pasrah film perdana James Bond diperankan Connery. Tapi keinginan Fleming agar tokoh James Bond dimainkan oleh David Niven akhirnya diwujudkan. Pada 1965, produser Charles Feldman menandatangani kesepakatan dengan Niven untuk memerankan Sir James Bond dalam Casino Royale, sebuah film yang tidak dibuat oleh Eon Productions.

Pemeran lainnya, Sean Connery dan Peter Sellers, sama-sama menolak peran tersebut. Niven berusia 56 tahun saat memerankan Bond. Karakterisasinya adalah seorang lelaki tua yang telah memenangkan Victoria Cross di pengepungan Mafeking, memiliki seorang putri dari kekasihnya. Casino Royale tayang pada 1967 dan menjadi satu-satunya film James Bond yang diperankan oleh David Niven.

3. George Lazenby

Sean Connery sempat hengkang dari Eon Productions setelah film You Only Live Twice (1967). Broccoli dan sutradara Peter R. Hunt memilih aktor Australia yang kurang dikenal, George Lazenby untuk menggantikan Connery. Lazenby pertama kali menarik perhatian mereka dalam iklan Fry’s Chocolate Cream. Saat casting, aktor itu tidak sengaja meninju wajah pegulat profesional, yang bertindak sebagai koordinator casting. Brokoli terkesan dengan kemampuan Lazenby untuk menampilkan agresi.

Alan Barnes dan Marcus Hearn dalam buku Kiss Kiss Bang! Bang!: the Unofficial James Bond Film Companion menyebutkan Lazenby tidak pernah menandatangani kontrak, dengan negosiasi yang berlarut-larut selama produksi. Dia kemudian diyakinkan oleh agennya, Ronan O’Rahilly, bahwa citra karakter agen rahasia akan menjadi kuno pada 1970-an.

Akibatnya Lazenby memutuskan untuk meninggalkan peran Agen 007 bahkan sebelum rilis On Her Majesty’s Secret Service pada 1969. Itu adalah satu-satunya film James Bond yang diperankan oleh Lazenby. Kendati begitu, berkat film ini Lazenby dinominasikan untuk Penghargaan Golden Globe untuk Bintang Baru Tahun Ini – Aktor pada Penghargaan Golden Globe ke-27 pada Februari 1970.

Aktor Inggris, Roger Moore saat memerankan agen rahasia 007, James Bond. Roger Moore meninggal dalam usia ke-89 di Swiss, pada 23 Mei 2017. AP Photo

4. Roger Moore

Sean Connery akhirnya kembali memerankan James Bond dalam film Diamonds Are Forever (1971) setelah hengkang pada 1967. Namun setelah film tersebut, Connery menolak saat ditawari memeran James Bond lagi dalam film Live and Let Die (1973). Setelah mempertimbangkan Jeremy Brett, Michael Billington dan Julian Glover, produser akhirnya beralih ke Roger Moore, yang sebelumnya telah mereka diskusikan untuk On Her Majesty’s Secret Service.

Moore adalah aktor televisi yang mapan, dikenal karena penampilannya sebagai Simon Templar di The Saint dan Lord Brett Sinclair di The Persuaders! Moore, di dua film tersebut, memainkan peran sebagai “playboy internasional yang menawan,” yang cocok untuk karakter James Bond sebagai mata keranjang. Selain Live and Let Die, fim James Bond lain yang diperankan oleh Moore yaitu The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983), dan A View to a Kill (1985).

5. Timothy Dalton

Setelah Roger Moore pensiun pada 1985, produser film James Bond memburu aktor baru. Pada 1986 diadakanlah audisi untuk mendapatkan pelakon agen rahasia 007. Dari beberapa aktor yang ikut casting, muncul tiga nama kuat, mereka adalah Sam Neill, Pierce Brosnan, dan Timothy Dalton. Pada akhirnya produser memilih nama terakhir sebagai the next James Bond.

Tetapi rupanya Dalton masih terlalu muda, antara 24 dan 25 tahun, untuk memerankan karakter Bond. Untuk menyiasati hal ini, Broccoli kemudian membuat tokoh James Bond digambarkan sebagai sosok yang lebih muda, bukan 5-0an, tetapi antara 35 dan 40 tahun. Dalton memerankan karakter James Bond dalam dua film yaitu The Living Daylights (1987) dan Licence to Kill (1989).

6. Pierce Brosnan

Setelah Timothy Dalton tak lagi memerankan Bond pada 1994, nama Pierce Brosnan yang sebelumnya sempat menjadi kandidat kemudian dipilih. Brosnan ditawari kontrak tiga film, dengan opsi pada kontrak keempat. Broccoli pertama kali bertemu dengan Brosnan di lokasi syuting ketika istri Brosnan, Cassandra Harris, muncul dalam film sebagai Countess Lisl von Schlaf. Broccoli melihat karakter James Bond pada diri Brosnan, dari kesopanan, keanggunan, pesona dan kecerdasan, hingga maskulinitas. Film James Bond yang diperankan Pierce Brosnan antara lain Golden Eye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999), dan Die Another Day (2002).

Pihak studio MGM secara resmi menunda jadwal tayang film James Bond terbaru, No Time to Die dari 10 April 2020 menjadi November 2020 karena penyebaran virus Corona yang masif. No Time To Die merupakan film James Bond ke-25 sekaligus yang terakhir bagi Daniel Craig karena usianya sudah tak lagi sesuai dengan konsep si mata-mata yang 'abadi' di usia 33 tahun. IMDB

7. Daniel Craig

Pada 14 Oktober 2005, Eon Productions, Metro-Goldwyn-Mayer dan Sony Pictures Entertainment memperkenalkan Daniel Craig sebagai pemeran James Bond keenam, David Niven tak dihitung sebab film Casino Royale (1967) bukan diproduksi Eon Productions. Film Casino Royale versi Eon Productions baru diproduksi setelah Daniel diperkenalkan. Namun pemilihan Craig sebagai the next James Bond ternyata menuai kontroversi.

Daniel Craig dianggap tak memenuhi karakter James Bond yang berpostur tinggi --Craig tingginya 1,78 sentimeter-- gelap, tampan, dan karismatik yang biasa dilihat oleh penonton. Banyak yang meremehkannya dan memanggil Craig “James Blonde” karena berambut pirang. Meski mendapat penolakan dan sempat diancam pemboikotan, peran Craig sebagai James Bond tak tergantikan sejak 2006 hingga 2021. Film James Bond yang diperankan Craig yaitu Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015), dan No Time to Die (2021).

HENDRIK KHOIRUL MUHID

