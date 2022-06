Kata RM Soal Rumor BTS Hiatus dan Bakal Bubar

TEMPO.CO, Jakarta - RM meluruskan rumor tentang BTS hiatus dan masing-masing member akan fokus pada aktivitas individu. Rumor tersebut muncul setelah para member mengungkapkan rencana mereka yang mengerjakan proyek solo di acara BTS Festa yang disiarkan di kanal YouTube BANGTANTV pada Senin, 13 Juni 2022.

Tidak hanya penggemar yang terkejut, tetapi nilai saham HYBE menurun drastis sesaat setelah itu. Berbagai spekulasi muncul dan menyatakan bahwa BTS akan bubar karena para member mengungkapkan betapa lelahnya mereka berpromosi selama sembilan tahun berturut-turut.

Sebagai leader, RM BTS akhirnya buka suara melalui surat panjang yang mengungkapkan pemikiran jujurnya sehubungan dengan rumor yang berkembang setelah acara tersebut. RM menuliskan surat tersebut di Weverse pada Rabu malam, 15 Juni 2022.



"Saya telah menerima kontak paling banyak sejak saya debut setelah siaran ditayangkan. Melihat tangkapan dan berita utama artikel yang dikirimkan kepada saya, ada banyak kata kunci yang provokatif seperti 'pembubaran', 'hiatus', 'menyatakan penghentian promosi,' dll..." tulis RM.

RM menjelaskan apa tujuan dari acara BTS Festa yang disiarkan bertepatan dengan perayaan ulang tahun BTS yang ke-9. "Bukannya aku tidak tahu ini akan terjadi atau bersiap untuk ini terjadi, tapi itu masih sangat pahit. Bukannya kami mengharapkan semua orang untuk meninggalkan pendapat mereka setelah menonton video lengkap kami. Tetapi BTS Festa adalah format konten sesekali yang ditayangkan pada 13 Juni, yang merupakan tanggal penting. Itu adalah video yang didedikasikan untuk semua ARMY yang telah bersama kami selama sembilan tahun," tulisnya.

BTS. Foto: Instagram BTS Official.

Sepanjang acara, para member meluapkan perasaan mereka sebagai anggota BTS yang kini telah diakui seluruh dunia. Para member bahkan sampai menangis mencurahkan isi hati mereka yang selama ini terpendam saat acara berlangsung. Menurut RM, hal tersebut mereka lakukan agar penggemar, ARMY dapat tahu perasaan mereka yang sebenarnya.

"Inilah saatnya kami dapat mengungkapkan perasaan kami yang sebenarnya kepada para penggemar yang telah terhubung dengan kami. Orang-orang yang melihat video akan tahu, tetapi pesan yang benar-benar ingin kami sampaikan adalah seperti judul lagu Yet to Come, bahwa ini bukan akhir," tulisnya.

RM terus meyakinkan penggemar bahwa BTS tidak akan bubar dan menjelaskan bahwa para member selalu berbicara secara terbuka tentang masa depan dan kesuksesan grup. Menurutnya, keberanian untuk jujur , seperti yang mereka lakukan kemarin seakan mengarah pada kesalahpahaman dan kemarahan yang tidak perlu.

"Saya percaya dan tidak ragu bahwa ARMY akan memahami kami. Apa yang kami katakan dalam video adalah segalanya. Jungkook dan V memang menjelaskannya dengan baik, tetapi kami selalu berbicara secara terbuka tentang masa depan jangka panjang BTS," tulisnya.

Baca juga: Big Hit Music: BTS akan Jalankan Aktivitas Grup dan Individu Bersamaan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.