5 Hal Menarik tentang Drama Eve yang Hadirkan Aksi Balas Dendam Seo Ye Ji

TEMPO.CO, Jakarta - Eve merupakan drama Korea terbaru yang menandai kembalinya Seo Ye Ji ke dunia akting setelah vakum beberapa waktu lalu. Seo Ye Ji menunjukkan kemampuannya lewat perannya sebagai Lee La El dengan masa lalu kelam akibat ulah seorang penguasa.

Di episode awal, Eve akan mengantarkan penonton pada kehidupan masa lalu Lee La El muda yang diperankan oleh Kim Ji An. Sementara di masa sekarang, penonton akan dikejutkan dengan skandal besar yang tampaknya berhubungan dengan Lee La El. Berikut lima hal menarik dalam drama Eve yang perlu diketahui.

Latar belakang kehidupan Lee La El dan orang-orang di sekitarnya Lee La El (Seo Ye Ji) di masa sekarang muncul sebagai seorang wanita dengan gaya berkelas dan memiliki kemampuan menari yang memukau. Ia mempunyai anak perempuan bernama Jang Bo Ram (Kim Si Woo) dan suami yang bernama Jang Jin Wook (Lee Ha Yul). Jang Bo Ram bersekolah di TK Liyan, sekolah elite tempat orang-orang kaya menyekolahkan anak-anak mereka. Suatu hari, Lee La El melakukan pertunjukkan tari tango dalam acara sekolah yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Han So Ra (Yoo Sun) yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Wali Murid di sekolah tersebut terkagum-kagum dengan bakat Lee La El. Banyak orang yang kemudian menjadi penasaran mengenai asal-usul Lee La El yang nampak misterius. Han So Ra berasal dari keluarga kaya dan memiliki suami yang menjadi CEO LY Group yaitu Kang Yoon Kyum (Park Byung Eun). Sikap Han So Ra yang sombong membuat ia tidak disukai oleh beberapa wali murid di TK Liyan. Tanpa disangka, Jang Jin Wook ternyata juga bekerja di LY Group sebagai manager dan sempat menjadi kepala cabang perusahaan ini di Argentina. Pertemuan keluarga Lee La El dan Han So Ra akan membuat penonton siap menguak lembaran-lembaran misteri berikutnya. Cuplikan drama Korea Eve yang dibintangi Seo Yea Ji. Dok. Viu. Skandal seorang konglomerat yang menghebohkan banyak pihak Kang Yoon Kyum, CEO LY Group sedang membuka acara kantornya. Saat Kang Yoon Kyum sedang membacakan pidatonya, tiba-tiba saja ada banyak wartawan yang mendatangi venue acara tersebut. Ternyata, ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa Kang Yoon Kyum memiliki hubungan dengan wanita lain. Ada pihak yang menyebut bahwa wanita tersebut adalah ibu dari teman sekolah anaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa wanita itu adalah wanita simpanan dari Kang Yoon Kyum. Skandal ini membuat heboh banyak pihak, karena LY Group merupakan perusahaan yang memiliki pengaruh yang besar dalam bidang perdagangan. Beberapa orang mengatakan bahwa saham LY Group dapat jatuh dan merusak citra Kang Yoon Kyum sebagai seorang CEO. Orang-orang kemudian mencari tahu mengenai istri dari Kang Yoon Kyum yang diberi inisial H, putri tunggal politikus terkenal. Sosok H yang dimaksud adalah Han So Ra putri dari Han Pan Ro (Jeon Kuk Hwan) mantan perdana menteri. Paket tidak terduga untuk Seo Eun Pyeong Seo Eun Pyeong (Lee Sang Yeob) di masa sekarang menjabat sebagai seorang anggota dewan. Seo Eun Pyeong sebelumnya pernah berprofesi sebagai pengacara HAM (Hak Asasi Manusia) dengan tujuan ingin membantu banyak orang. Saat ini, Seo Eun Pyeong juga meluncurkan buku karyanya yang berjudul Pria yang Membuka Pintu untuk Politik yang Hebat. Seo Eun Pyeong beralih profesi menjadi seorang politikus karena ia merasa menjadi pengacara yang baik saja tidak cukup, ia juga perlu memiliki kekuasaan. Setelah acara peluncuran bukunya, Seo Eun Pyeong menerima paket misterius dari Amerika. Pada paket tertulis nama Sunny sebagai pengirimnya. Seo Yea Ji dalam drama Korea Eve. Dok. Viu. Ada aksi balas dendam Tiga belas tahun lalu, Lee La El muda yang masih memakai seragam sekolah harus menyaksikan ayahnya dipukuli hingga terluka parah. Kim Jung Cheol (Jun Hae Kyun) meminta Lee Tae Jun (Jo Deok Hyeon) ayah Lee La El mengaku sebagai mata-mata industri demi uang dan mencuri teknologi. Kejahatan tersebut tentu saja tidak dilakukan oleh Lee Tae Jun. Kim Jung Cheol adalah suruhan seseorang yang ingin melenyapkan Lee Tae Jun. Lee Tae Jun dipukuli di hadapan Lee La El muda dan Kim Jin Sook (Kim Jung Young) istrinya karena tidak mau melakukan perintah Kim Jung Cheol. Lee La El muda berusaha membela sang ayah yang sudah tidak sadarkan diri akibat disiksa terus menerus. Rencana Lee La El terhadap Kang Yoon Kyum Episode kedua membawa penonton pada getaran-getaran antara Lee La El dan Kang Yoon Kyum. Ada pesona yang menghanyutkan di balik pertemuan-pertemuan keduanya. Dan penonton akan dibuat terhenyak karena Lee La El sudah merencanakan setiap langkah dan helaan napas agar targetnya masuk dalam perangkap dan tak ingin lepas. Inilah episode yang akan menampilkan jawaban dari rangkaian misteri yang tersaji dalam episode perdana.

Eve tayang mulai 2 Juni 2022 di Viu setiap Kamis dan Jumat. Eve juga dibintangi oleh aktor Park Byung Eun yang dikenal lewat drama Because This is My First Life dan Lee Sang Yeob yang menjadi member tetap dari acara televisi Sixth Sense.

