Stray Kids dan TXT Masuk 50 Album Terbaik Versi Billboard

TEMPO.CO, Jakarta - Stray Kids dan TXT masuk dalam 50 album terbaik versi Billboard. Karya-karya dari dua grup idola asal Korea Selatan tersebut telah diakui oleh Billboard dengan memilih mereka dalam 50 album terbaik yang dirilis sepanjang pertengahan 2022.

"The 50 best albums of 2022 so far: staff picks," tulis Billboard dalam sebuah artikel yang dirilisnya pada Senin, 6 Juni 2022. Daftar tersebut disajikan dalam urutan abjad, dan hanya menampilkan dua album milik boygroup Korea Selatan. Dua album itu adalah ODDINARY milik Stray Kids dan Minisode 2: Thursday's Child milik TXT. Tentu saja hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri baik untuk grup maupun penggemar.

Album ODDINARY milik Stray Kids baru saja dirilis pada Maret 2022. Memiliki tujuh lagu yang kesemuanya melibatkan semua personel Stray Kids saat membuatnya, baik sebagai penata musik, penulis lagu, komposer, dan penyanyi. Setelah dirilis, secara mengesankan album tersebut langsung memulai debutnya dengan meraih posisi ke-1 di Billboard 200 dan menjadikanya sebagai artis ketiga dalam sejarah yang mampu menduduki posisi ini.

TXT. Foto : Twitter

Album tersebut memadukan pop hook, irama rap, dan tempo dance dengan cara yang biasanya digunakan oleh K-Pop sebagai bagian utama. Meskipun mencampurkan beberapa elemen musik yang mungkin terlihat berbeda, tapi lagu-lagu tersebut tetap memukau. "Setiap lagu mendarat dengan intensitas yang memukau, dari slither elektronik Venom hingga mengalahkan vokal terengah-engah dari Freeze," kata J. Lipshutz sebagai Senior Director of Music at Billboard yang memilih album tersebut.

Selain Stray Kids, juga ada TXT yang merilis album Minisode 2: Thursday's Child pada Mei 2022. Minisode 2: Thursday's Child menjadi album ketiga TXT yang mampu debut di puncak tangga lagu Billboard 200 dan menempati posisi ke-4. Terdiri dari 5 lagu, perilisan album tersebut melalui Big Hit Music dan Republic Records. Album terbaru ini memadukan beberapa genre yang dikemas secara sempurna, di antaranya mencakup balada alt-R&B yang moody, sentuhan NSYNC, synth-pop '80-an, dan banyak lagi.

"Opening Sequance membuat nada sedih yang dengan cepat mereka tumbangkan dengan Good Boy Gone Bad dengan nuansa metal yang mengubah sakit hati menjadi flex yang riuh," kata J. Lynch sebagai Executive Digital Director at Billboard yang memilih album tersebut. Dia membicarakan genre dari lagu-lagu yang berada dalam album itu mampu dengan cepat mengubah suasana hati para pendengarnya.

DIAH RETNO ANDANI | SOOMPI | BILLBOARD

