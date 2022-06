Naomi Campbell Anggota Blink, Dukung Penuh Blackpink Jadi Cover Rolling Stone

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola Korea, Blackpink mendapatkan dukungan dari supermodel, Naomi Campell usai mereka menjadi cerita sampul Rolling Stone. Banyak penggemar yang kaget dan bangga melihat Blackpink tampil di unggahan Instastory Naomi.

Akhir pekan lalu, Sabtu, 4 Juni 2022, Naomi Campbell memberikan dukungan dengan mengunggah potret cover Rolling Stone dan memberinya keterangan emotikon hati dan juga api untuk mengekspresikan perasaan cintanya kepada Blackpink. Ia melengkapi unggahan tersebut dengan lagu mega-hit Blackpink yang fenomenal, How You Like That.

Sudah lama diketahui bahwa Campbell merupakan seorang BLINK (penggemar Blackpink). Dia telah menyukai unggahan di Instagram yang berhubungan dengan Blackpink selama bertahun-tahun. Dan kini, dia juga kembali memperlihatkan cinta dan dukungan untuk para anggota girlgrup asuhan YG Entertainment tersebut.

Naomi Campbell bersama bayinya jadi model majalah Vogue Inggris edisi Maret 2022 (Instagram/@britishvogue)

Momen Blackpink menjadi cover Rolling Stone menjadi sejarah baru dan hal yang sangat berarti. Mereka bukan hanya girl group pertama yang menghiasi sampul majalah sejak 2001, tetapi mereka juga merupakan girl group Asia pertama dan girl group K-Pop pertama yang melakukannya.

Sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali grup yang seluruh anggotanya perempuan menjadi cover Rolling Stone, tepatnya ketika Destiny's Child menjadi cover Rolling Stone pada 2001. Destiny's Child pun mengikuti senior mereka, Spice Girls, yang pertama kali melakukannya pada 1997.

Sementara itu, para personel Blackpink telah membagikan sedikit informasi dalam wawancaranya bersama dengan Rolling Stone. Mereka sedang bersiap untuk comeback grup yang telah lama ditunggu-tunggu dalam waktu dekat. Meskipun begitu, untuk tanggal dan detail comeback dari Blackpink belum ada konfirmasi apapun dari pihak agensi.

DIAH RETNO ANDANI | KOREABOO | SOOMPI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.