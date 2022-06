Kesan Rio Dewanto Main Film Horor Thailand Bareng Aktor dari Berbagai Negara

Rio Dewanto bersama para pemain film The Antique Shop, (kiri ke kanan) Phiravich Attachitsataporn, Bae Jin Young, dan Xu Bin. Foto: Instagram NoonTalk Media.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Rio Dewanto debut di kancah perfilman internasional dengan membintang film horor Thailand berjudul The Antique Shop. Rio Dewanto merasa terhormat terlibat dalam film ini dan berada di jajaran para aktor yang berasal dari berbagai negara berbeda di Asia.

"Saya merasa sangat terhormat dan bersyukur menjadi bagian dari proyek ini dan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Rekan-rekan Aktor berbakat dari Thailand, Singapura dan Korea Selatan," tulis Rio Dewanto di Instagram pada Rabu, 1 Juni 2022.

Film The Antique Shop dibintangi oleh Phiravich Attachitsataporn atau yang lebih akrab disapa Mean dari Thailand, Xu Bin yang menetap di Singapura, serta Bae Jin Young yang dikenal sebagai anggota grup K-Pop CIX dan mantan anggota Wanna One.

"Setelah saya menonton film Horror/Slasher/Thriller ini, saya sangat kagum dan sangat menikmatinya. Terutama penampilan dari semua aktor," tulisnya.

Pemain film horor Thailand, The Antique Shop. Foto: Instagram Rio Dewanto.

Rio Dewanto membagikan pandangannya terhadap karakter dan akting ketiga pemain utama The Antique Shop. "Mean tiba-tiba menjadi karakter seperti yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Xu Bin tiba-tiba menjadi karakter seperti yang belum pernah Anda lihat sebelumnya," tulis ayah satu anak ini.

Suami Atiqah Hasiholan ini juga memuji Bae Jin Young yang baru pertama kali membintangi sebuah film. "Bae Jin-Young @cix.official seperti yang kita tahu ini adalah debut film dan akting pertamanya, dia melakukannya dengan sangat baik!!" tulis Rio.

Menurut aktor 34 tahun ini, hasil dari film The Antique Shop di luar ekspektasinya. Rio berharap dapat kembali bekerja sama dengan ketiga aktor yang menurutnya luar biasa itu di proyek selanjutnya. "Ini lebih dari yang saya harapkan. Saya berharap saya dapat bekerja dengan kalian lagi di masa depan. Terima kasih banyak," tulisnya.

The Antique Shop merupakan film Thailand pertama Rio Dewanto. Terdiri dari tiga cerita mendebarkan film ini tayang mulai hari ini, Kamis, 2 Juni 2022 di bioskop Thailand. "Ada rahasia di setiap objek. Ada kebenaran yang akan terungkap hanya dalam kematian. The Antique Shop. 3 thriller yang dibintangi aktor dari 4 negara, pertama kali dalam film Thailand. Di bioskop Thailand 2 Juni," tulis Rio Dewanto.

