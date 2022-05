BTS Absen dari Billboard Music Awards 2022, Apa Penyebabnya?

TEMPO.CO, Jakarta - BTS dipastikan tidak menghadiri Billboard Music Awards yang digelar di Las Vegas pada Minggu, 15 Mei 2022. Meskipun begitu, mereka menerima sebanyak tujuh nominasi dan menjadi terbanyak yang pernah diterima oleh BTS dalam ajang musik bergengsi ini.

Ketidakhadiran pelantun lagu Butter dalam Billboard Music Awards 2022 ini disebabkan karena mereka ingin lebih fokus pada comeback mereka pada 10 Juni mendatang. Pengumuman terkait comeback mereka juga telah disampaikan lewat tayangan video di hari terakhir konser Permission to Dance On Stage - Las Vegas, pada 17 April 2022.

BTS dipastikan akan kembali dengan karya terbaru dalam album antologi Proof. Hal ini tentu saja disambut bahagia oleh ARMY. Album tersebut akan berisi CD dan tiga lagu baru termasuk Tet To Come.

Karena alasan tersebut, boygroup asal Korea Selatan ini tidak dapat hadir dalam ajang penghargaan musik bergengsi, Billboard Music Awards 2022. Meskipun tidak hadir, dilansir dari Yonhap News, BTS dilaporkan berencana untuk menyampaikan pidato penerimaan virtual jika memenangkan penghargaan tanpa rencana untuk tampil di atas panggung.

Sebab BTS juga diyakini memiliki kemungkinan besar akan meraih kemenangan pada tahun ini, bersama dengan lagu megahitnya Butter yang menduduki puncak tangga lagu untuk singel utama Billboard's Hot 100 selama 10 minggu berturut-turut.

Tahun lalu, BTS juga berhasil meraih kemenangan di empat kategori dari Billboard Music Awards. Di antaranya BTS Top Duo/Group, Top Selling Song, Top Song Sales Artist, hingga Top Social Artist (Fan Voted). Selain itu, tahun 2021 juga menjadi tahun kelima mereka memenangkan penghargaan setidaknya satu penghargaan.

Sementara itu, di Billboard Music Awards 2022, BTS menerima tujuh nominasi, beberapa diantaranya termasuk Top Duo/Group, Artis Penjualan Lagu Teratas, Artis Global Billboard Teratas (tidak termasuk AS), Lagu Terlaris (dinominasikan dua kali dengan Butter dan Permission to Dance), Top Billboard Global Song (tidak termasuk AS), dan Top Rock Song.

