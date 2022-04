HYBE Bicara Soal Pengecualian Wajib Militer BTS, Singgung Masalah RUU

TEMPO.CO, Jakarta - CCO HYBE Lee Jin Hyung bicara soal sikap para anggota BTS dan perusahaan mengenai wajib militer. Lee Jin Hyung menjawab dengan hati-hati tentang kemungkinan pengecualian wajib militer untuk ketujuh anggota BTS saat menghadiri konferensi pers konser Permission to Dance On Stage di Las Vegas pada Sabtu, 9 April 2022.

“Memang benar kami khawatir membicarakan (masalah) ini, karena kami tahu betapa pentingnya masalah wajib militer di Korea,” kata Lee Jin Hyung, dikutip dari Soompi pada Minggu, 10 April 2022. “Kami berharap keputusan tentang amandemen Undang-Undang Dinas Militer akan segera diambil.”

Di Korea Selatan, 28 tahun merupakan usia maksimal bagi pria untuk menjalankan wajib militer. Para anggota BTS telah diizinkan untuk menunda pendaftaran militer mereka karena amandemen baru yang disahkan pada Desember 2020. Undang-Undang mengizinkan artis yang menerima rekomendasi dari Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk menunda wajib militer mereka hingga berusia 30 tahun menurut perhitungan internasional.

Menurut Undang-Undang saat ini, anggota tertua BTS, Jin, diharuskan mendaftar wajib militer sebelum akhir 2022. Namun, beberapa anggota Majelis Nasional telah mengusulkan Undang-Undang yang akan membebaskan artis pria seperti BTS, yang telah memberikan kontribusi besar pada kepentingan nasional, dari tugas militer mereka. Saat ini, legislatif Korea Selatan belum dapat mencapai kesepakatan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.

“Anggota BTS saat ini telah menyerahkan masalah wajib militer mereka di tangan perusahaan. BTS telah menyampaikan pesan beberapa kali bahwa mereka akan menerima panggilan tugas ketika negara memanggil mereka, dan mereka tidak mengubah pendapat itu," kata Lee Jin Hyung.

Namun karena penetapan Undang-Undang masih mengalami perubahan hingga saat ini, mereka akan terus memantaunya. "Kebijakan dinas militer telah sedikit berubah, dan karena para anggota mengalami perubahan pada Undang-Undang Dinas Militer yang tidak mereka duga, mereka saat ini memantau situasi sambil mendiskusikan masalah tersebut dengan perusahaan," katanya.

Para anggota BTS telah diberi tahu bahwa setelah amandemen baru Undang-Undang Dinas Militer diusulkan, HYBE akan berhati-hati dalam membuat keputusan terkait wajib militer mereka. HYBE mengatakan bahwa seluruh anggota BTS telah menyerahkan perihal wajib militer kepada perusahaan.

“Tepatnya, kebijakan tentang wajib militer berubah, dan memang benar bahwa anggota BTS mengalami kesulitan karena sulit bagi mereka untuk memprediksi waktu (wajib militer mereka). Karena sulit bagi mereka untuk membuat rencana, baik anggota BTS dan perusahaan saat ini terus mengawasi amandemen yang diusulkan," kata Lee Jin Hyung.

HYBE akan melakukan yang terbaik sehingga keputusan yang diambil dapat bermanfaat bagi masyarakat dan BTS. "Karena masalah dinas militer BTS adalah sesuatu yang menarik minat seluruh dunia, tampaknya perdebatan (tentang masalah ini) hampir berakhir baik di dalam masyarakat maupun di dalam Majelis Nasional, jadi kami berharap masalah ini akan diselesaikan dalam Majelis Nasional saat ini," kata Lee Jin Hyung.

