Via Vallen Terima Lamaran Chevra Yolandi, Gugup dan Terharu Ungkap Rasa Cinta

Via Vallen unggah video acara lamarannya dengan Chevra Yolandi pada Selasa, 10 Mei 2022. Instagram/@viavallen.

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dangdut, Via Vallen telah menerima lamaran dari kekasihnya, Chevra Yolandi, vokalis band Papinka. Momen acara lamaran yang penuh haru tersebut terekam dalam video yang dibagikan Via Vallen kemarin melalui media sosialnya.

Dalam acara lamaran, Via Vallen mengungkapkan alasannya yakin memilih Chevra Yolandi sebagai calon suaminya. "Mungkin enggak banyak yang tahu kenapa aku bisa menjatuhkan hati ke kamu," kata Via Vallen dalam video yang diunggah di Instagram pada Selasa, 10 Mei 2022.

Alasan utama Via Vallen menerima lamaran karena sikap Chevra Yolandi terhadap ibundanya. "Aku suka kamu karena kamu hormat sama ibumu, karena kami sayang sama ibumu," kata Via Vallen sambil menahan air mata. Sementara, Chevra Yolandi terlihat menangis terharu selama Via Vallen mengungkapkan kalimat tersebut di hadapannya.

Perempuan 30 tahun ini mengaku sangat gugup selama acara sehingga terbata-bata saat berbicara di hadapan keluarga besarnya dan Chevra Yolandi. "Gara-gara deg-degan jadi belepotan nih ngomongnya," tulis Via Vallen pada keterangan foto.

Pedangdut Via Vallen merayakan ulang tahun ke-30 bersama pacarnya, Chevra Yolandi. Foto: Instagram/@viavallen

Kabar lamaran Via Vallen dan Chevra Yolandi ini disambut bahagia oleh para rekan-rekan artis. Mereka mengucapkan selamat sekaligus mendoakan pasangan ini agar rencana pernikahan nanti berjalan dengan lancar.

"Selamat Viaaa sayang. Semoga lancar sampai Hari H," tulis Vega Darwanti. "Alhamdulillah selamat dek @viavallen semoga langgengg dan dilancarkan sampai hari H," tulis Wiwik Sagita. "Selamat mb Vii lancar segala sesuatunya ya mb, aamiin," tulis Jihan Audy. "Alhamdulilahh sayankk akhirnya yang di nantikan tibaaa. Selamat sayankk semoga langgeng lancar sampai hari H amin amin," tulis Ratna Antika.

Via Vallen mulai go public soal kisah cintanya dengan Chevra Yolandi. Perempuan 29 tahun ini menunjukkan potret mesra mereka perdana pada pertengahan Juni 2021 di Instagram. Satu bulan setelahnya, Via Vallen memamerkan foto berdua dengan Chevra Yolandi saat mereka liburan ke Bromo, Jawa Timur.

Baca juga: Via Vallen Pamer Pacar, Sahabat Siap Bikin Baju untuk Kondangan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.