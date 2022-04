Arief Muhammad Tawarkan Vespa untuk Warga Twitter, Juara All England Ajukan Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Tawaran Arief Muhammad untuk memberikan Vespa gratis sebagai hampers Lebaran terus menjadi perhatian. Ia tak lagi sekadar membagi kepada warga Instagram yang belakangan lebih sering disapanya, tapi juga ke penghuni Twitter, media sosial yang dulu akrab digunakannya untuk menyapa netizen.

"Mau bagi-bagi hampers Vespa di Twitter juga ah. Anak sini pada mau nggak?" tulis pemilik akun Poconggg yang memiliki pengikut paling banyak di Twitter Indonesia itu di akun Twitternya, Rabu, 13 April 2022. Arief, melanjutkan cuitannya. Ia mengumumkan Vespa akan diberikan kepada netizen dan selebtweet.

Tercatat, Reza Arap, The Panturas, Raden Rauf, Zarry Hendrik, dan Alitt sibuk mempromosikan diri mereka agar dilirik Arief untuk mendapatkan hibah Vespa seharga Rp 50 jutaan itu. Di antara para pesohor, ada dua atlet bulu tangkis, pemenang All England 2022, pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri - Bagas Maulana mengajukan diri.

Pertama diawali Muhammad Shohibul Fikri. Ia me-retweet tawaran Arief lalu membalasnya. "Boleh Bang, bebas warna apa ajaa," cuitnya. Tak cukup satu cuitan, untuk meyakinkan suami Tiara Pangestika itu, Fikri menambahkan alasannya. "Buat ambil paket ke pos @LisaAyuK," tulisnya sambil men-tag nama Lisa Ayu Kusumawati, pemain ganda campuran, yang sedang dekat dengannya itu.

Cuitan Arief dan balasan Fikri rupanya mempengaruhi Bagas Maulana, pasangannya, untuk ikut mengajukan diri. "Bisa kali Bang," cuit Bagas sambil me-retweet cuitan Arief.

Harapan Fikri / Bagas untuk mendapatkan Vespa senilai Rp 50 jutaan dari Arief mendapatkan sokongan dari netizen. Mereka ramai-ramai merayu Arief agar mau memberikan Vespa untuk pasangan ganda putra Indonesia yang baru saja memastikan maju ke perempat final Korea Master 2022 hari ini.

"Masa iya juara All England minta Vespa kagak dikasih Bang, gaslah @Poconggg," cuit @nisaa****. "Nih Bang kasiiih, abis menang All England mengharumkan nama Indonesia," cuit @duadua***. "Kasih dia Bang sebagai apresiasi karena enang All England kemarin," cuit @manusia***.

Tapi, banyak juga netizen yang mempengaruhi Arief Muhammad agar berpikir dua kali untuk memberikan Vespa cuma-cuma kepada juara All England ini. "Jangan Bang @Poconggg, Fikri sering tur keliling dunia untuk tanding, kasih saya aja biar bisa ngebut balik kerja kalau ada pertandingan badminton," tulis @Felisy***. "Beli lah Mas, kan dah banyak duit sekarang," cuit @Oude***.

