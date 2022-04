Java Jazz 2022 Digelar Lagi, Hanya untuk Penonton yang Sudah Vaksin dan Booster

TEMPO.CO, Jakarta - Java Jazz, salah satu festival musik jazz terbesar di dunia kembali digelar pada tahun ini setelah absen pada tahun lalu. Penyelenggaraan Jakarta International Java Jazz Festival atau JJF akan digelar pada 27 - 29 Mei 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Dari siaran pers yang diterima Tempo pada Seninn, 11 April 2022, penyelenggara Java Jazz telah menyiapkan sembilan panggung di area festival. Kembalinya JJF yang digelar sejak 2005 ini diharapkan menjadi angin segar untuk memulai kembali perputaran roda industri musik langsung di Indonesia.

“Kami berharap dengan diselenggarakannya JJF pada tahun ini, akan menjadi awal baru bagi kelangsungan industri musik tanah air. Kembalinya Java Jazz pada 2022 tidak luput dari dukungan pecinta musik setia serta kesempatan yang diberikan pemerintah kepada kami sebagai penyelenggara," kata Direktur Utama Java Festival Production Dewi Gontha.

Dewi menuturkan, Java Festival Production sudah menyiapkan beberapa penyesuai sesuai standar protokol kesehatan demi menjaga kenyamanan dan keselamatan pengunjung festival. JJF22 telah bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan pengalaman festival yang aman bagi semua.

Penampilan musikus asal Amerika Serikat, Omar Apollo menghibur penggemarnya di hari terakhir pagelaran musik Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020 di JIEXPO, 29 Februari 2020. Omar Apollo menjadi penampil khusus dihari ketiga sebagai penutup gelaran Java Jazz 2020, dengan tampil energik membawakan tembang hitsnya yakni Ashamed, Kickback, Frio, Ignorin, Erase, There For Me, Brake Lights, Hit Me Up, U Got Me hingga So Good. TEMPO/Nurdiansah

Penyelenggara menerapkan regulasi new normal maupun protokol kesehatan yang ketat. "Akan dimulai dari sebelum hari-H, sejak proses pembelian tiket sampai dengan nanti pada hari-H, mulai dari saat memasuki area festival dan selama acara berlangsung," ujarnya.

Dewi menuturkan, Jakarta International Java Jazz 2022 menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam memverifikasi status vaksinasi, booster dan juga hasil test Covid-19 berupa antigen yang terintegrasi langsung dengan website resmi JJF22. Pembelian tiket JJF22 hanya bisa dilakukan oleh individu yang sudah mendapatkan vaksin primer lengkap dan booster.

Secara otomatis, ini akan terverifikasi saat yang bersangkutan mengisi data sesuai KTP/Paspor/Kitas pada laman pembelian tiket. Alhasil, sehingga setiap tiket hanya berlaku untuk satu identitas.

Dewi Gontha menuturkan, pembelian tiket Java Jazz dapat dilakukan melalui laman resmi www.javajazzfestival.com. Lineup artis yang akan tampil, kata dia, segera diumumkan. Informasi terkini mengenai festival bisa dilihat di media sosial resmi JJF22, baik di Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok.

