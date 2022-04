Hari Ini di 1970 The Beatles Bubar: Legenda Musik Tanah Liverpool

TEMPO.CO, Liverpool -Hari ini pada tahun 1970, The Beatles, ikon kota pelabuhan Liverpool, Inggris, yang sering dianggap sebagai grup musik tersukses secara komersial dan paling banyak mendapat pujian dalam musik populer menyatakan diri bubar.

Saat itu pada 10 April, dari wawancara personel Paul McCartney yang ditangkap oleh media internasional sebagai pengumuman resmi perpisahan The Beatles.

Di musim semi tahun itu, terdapat sedikit hubungan bisnis yang kusut untuk menjaga kelompok band ini tetap bersama, seperti dilansir hari laman history.com.

Terlebih lagi masing-masing personel mengejar minat musiknya di luar band dan tidak punya rencana untuk merekam bersama sebagai sebuah band.

Bahkan 10 April 1970 tersebut adalah pernyataan yang dirilis Paul kepada pers tentang debut album solonya mendatang.

Saat masih berusia 16 tahun, John Lennon front man The Beatles, awalnya membentuk sebuah grup musik bernama The Quarrymen bersama teman sekolahnya pada Maret 1957. Kemudian Paul bergabung di bulan Juli sedangkan George Harrison ikut sebagai gitaris melodi Februari tahun berikutnya.

Panjang perjalanan band beraliran rock ini sebelum akhirnya berganti nama menjadi The Beatles. Sempat silih berganti anggota, hingga akhirnya Ringo Starr masuk sebagai penggebuk drum.

Bersama dengan Ringo Starr merekam lagu Love Me Do, Please Please Me, dan P.S. I Love You pada 4 September 1962. Hingga pada 11 Februari tahun berikutnya, The Beatles melakukan perekaman untuk album pertama, ada 10 lagu disini. Kini album itu dikenal dengan Please Please Me.

