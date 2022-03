Film Aksi hingga Serial Asia yang Tayang di Lionsgate Play Maret 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Lionsgate Play akan menghadirkan berbagai film Hollywood dan serial eksklusif pada Maret 2022. Bulan ini Lionsgate Play juga merilis banyak film dan serial Asia dengan berbagai genre, mulai dari seni bela diri sampai film-film romantis.

Film aksi sains fiksi Apex dan film aksi komedi yang diproduseri dan dibintangi oleh Andy Lau, Endgame akan menjadi film eksklusif di Lionsgate Play. Sementara, Jugaadistan dan Starstruck akan menjadi serial orisinil dari Lionsgate Play bulan ini.

Apex bercerita tentang enam pemburu elit yang dibayar untuk memburu

seorang pria di pulau terpencil, hanya untuk mendapati diri mereka menjadi mangsa. Dalam film ini Bruce Willis berperan sebagai polisi pensiunan.

Salah satu film terlaris di bioskop Tiongkok pada 2021, Endgame dibintangi Andy Lau yang berperan sebagai seorang pembunuh bayaran berkelas dunia dan berdarah dingin yang sebenarnya hanya berpura-pura membuat pembunuhan palsu untuk korbannya sehingga dia mendapatkan uang dari mereka yang mempekerjakan dan mereka yang jadi korban.

Jugaadistan mengikuti kisah hidup anak-anak kuliah di India. Dari politik kampus dan konflik moral dalam hubungannya dengan hati dan keuangan Jugaadistan menawarkan semuanya. “Kami menyelami banyak isu politik, kampus, dinamika mahasiswa, dan pekerjaan sampingan, semua yang penting dalam kehidupan seseorang di masa mudanya," kata Sutradara Akarsh Khurana.

Serial komedi Inggris lainnya yang juga hadir adalah Starstruck yang sudah berjalan dua musim. Sebuah komedi konyol tentang seorang wanita Selandia Baru berusia 20-an yang tinggal di Hackney, London, bekerja di bioskop dan sebagai pengasuh anak. Setelah one-night stand di Malam Tahun Baru, dia menemukan dirinya tidur dengan bintang film terkenal. Setelah kejadian itu hidupnya pun berubah.

Film-film aksi lain yang sangat direkomendasikan untuk ditonton adalah American Assassin, film yang dibintangi Dylan O’Brien dan Michael Keaton ini dinominasikan untuk Best Fight di Taurus World Stunt Awards 2018. Film thriller aksi ini didasarkan oleh novel tahun 2010 dari Vince Flynn dengan nama yang sama, cerita berpusat pada seorang anggota CIA muda yaitu Mitch Rapp, yang membantu seorang veteran Perang Dingin mencoba untuk menghentikan ledakan senjata nuklir.

Selain itu ada juga Gods of Egypt, film bertabur bintang mulai dari Gerard Butler sampai Chadwick Boseman. Film aksi fantasi berdasarkan mitologi Mesir ini membuat alternatifnya sendiri dengan menjadikan Set, dewa gurun pasir menjadi penguasa Mesir setelah mengalahkan Horus, dewa udara. Bek, seorang anak muda yang pencuri kemudian membangun hubungan Horus untuk menjatuhkan Set.

Bagi pencinta aktor aksi Indonesia Iko Uwais dan Yayan Ruhian, keduanya muncul di film aksi sains fiksi Hollywood, Beyond Skyline. Di sini mereka beradu akting bersama Frank Grillo, aktor Hollywood yang telah bermain di banyak film-film besar. Beyond Skyline yang merupakan bagian dari franchise Skyline sukses menjadi film cult dengan penggemarnya sendiri.

Lionsgate Play kini juga semakin lengkap dengan hadirnya film-film dan serial Asia. Film yang menjadi andalan yaitu film blockbuster Detective Chinatown 3, film komedi misteri ini merupakan salah satu film tersukses di bioskop Tiongkok memecahkan beberapa rekor termasuk salah satunya adalah peraihan minggu pembuka tertinggi di satu teritori sepanjang sejarah.

Film-film Tiongkok lainnya yang disuguhkan adalah Fearless, Home Sweet Home, The Way We Keep Dancing, All U Need is Love, I Still Remember, Ready o/r Knot, Lan Kwai Fong, dan Special Couple.

Tak hanya film-film tersebut ada juga beberapa judul yang masuk sebagai Library Title Lionsgate Play di bulan Maret yaitu Gold, Body of Deceit, The Lost City Of Z, dan Tekken 2 : Kazuya's Revenge. Film nominasi Oscar, Lion yang dibintangi oleh Dev Patel dan Nicole Kidman, serta film horor supranatural yang dibintangi oleh Joey King dan Ryan Phillipe, Wish Upon juga akan tayang mulai bulan ini.

