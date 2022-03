Justin Bieber Konser di Jakarta, Begini Perjalanan Cinta dan Popularitasnya

TEMPO.CO, Jakarta - Justin Bieber resmi mengumumkan akan menggelar konser Justice World Tour di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta pada 3 November 2022 mendatang. Tiket Justin Bieber konser di Jakarta dapat dipesan mulai Selasa, 29 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

Justin Bieber merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu asal Kanada kelahiran 1 Maret 1994. Dilansir dari biography.com, ayahnya bernama Jeremy Bieber pergi untuk membangun keluarga dengan wanita lain. Menurut beberapa laporan media, Justin dan ayahnya tidak dekat.

Semenjak ibunya memposting klip YouTube tentang penampilan putranya, Justin berubah dari penyanyi yang tidak dikenal menjadi superstar yang ditawari berbagai kontrak besar. Bahkan dalam kurun waktu dua tahun ia berhasil menandatangani kontrak besar dengan Usher.

Sejak debutnya pada 2009 lalu, Justin Bieber yang kala itu masih remaja dikenal sebagai penyanyi asing yang tampan dan meluluhkan wanita dengan suara merdunya.

Dilansir dari m.imdb.com, pada 2009 pula single pertamanya, "One Time", menjadi hit di seluruh dunia dan disertifikasi Platinum di Kanada dan Amerika Serikat. Diikuti album debutnya, "My World", yang juga sukses secara internasional dan Justin menjadi artis pertama yang memiliki tujuh lagu di chart rekor debut di Billboard Hot 100.

Single utamanya berjudul “Baby” menduduki lima besar tangga lagu singel Billboardr. Dikutip dari britannica.com, bahkan video klip resmi untuk "Baby" menjadi video pertama yang mendapatkan lebih dari 500 juta tayangan di YouTube. Hingga kini pun lagu tersebut masih diputar dan diingat banyak orang.

Cinta dan Popularitas Justin Bieber

Pada 2011, lagunya Never Say Never menjadi soundtrack film Karate Kid yang kian melambungkan namanya. Tak hanya mendapatkan kesuksesan, urusan asmaranya pun bersemi. Hubungan percintaannya dengan Selena Gomez, yang juga seorang penyanyi mematahkan hati banyak penggemarnya pada 2010.

Tak mudah bagi Selena untuk menjadi pacar Justin, beberapa kali ia diteror dan didatangi penggemar fanatik Justin. Bahkan ada ancaman pembunuhan yang diposting terhadapnya di Twitter setelah didapati foto pasangan itu berciuman saat berlibur 2011. Akhirnya keduanya memutuskan berpisah pada 2012.

Kembali ke karirnya, pada 2012 pula ia merilis beauty and the beat bersama Nicky Minaj ditengah kontroversi atas perilaku ofensifnya. Lagunya kali ini kembali memasuki tangga lagu dunia.

Pada Januari 2017, penyanyi dan penulis lagu Puerto Rico Luis Fonsi merilis hit "Despacito" di YouTube, beberapa bulan kemudian setelah mendengar lagu tersebut di sebuah klub malam di Kolombia, Justin Bieber meminta Fonsi untuk berkolaborasi dalam sebuah remix.

Lagu mereka itu kemudian menjadi nomor satu di Hot 100 dan menduduki posisi teratas selama 16 minggu berturut-turut. Lagu ini memecahkan rekor sepanjang masa sebagai lagu pemuncak tangga lagu terlama pada Agustus 2017.

Tiba-tiba pada 2018 dikejutkan Justin dan model Hailey Baldwin sering terlihat bersama selama musim panas. TMZ melaporkan bahwa keduanya telah bertunangan saat makan malam di Bahama pada 7 Juli tahun itu.

Justin Bieber dan Hailey Baldwin dilaporkan memperoleh surat nikah di gedung pengadilan New York City pada 13 September 2018, hanya dua bulan setelah bertunangan. Pada 30 September 2019, Justin Bieber dan istrinya mengadakan upacara pernikahan kedua yang lebih besar di Montage Palmetto Bluff di Bluffton, Carolina Selatan.

ANNISA FIRDAUSI

