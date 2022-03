Musisi hingga Artis Ikut Ramaikan MotoGP Mandalika 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet musisi hingga artis ternama ibu kota ikut meramaikan gelaran MotoGP Mandalika 2022. Ajang balap motor internasional yang diadakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini telah dimulai sejak kemarin hingga besok puncaknya pada Minggu, 20 Maret 2022.

Slank, Padi Reborn, Maliq & D'Essentials, RAN, Samsons, Pamungkas, Feel Koplo, dan Ninda Felina akan tampil menghibur penonton dalam pertunjukan BNI Mandalika Music Vibes pada 19 dan 20 Maret 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika yang dimulai pukul 17.00 WITA.

"SLANK akan tampil untuk melengkapi potongan BNI Mandalika Music Vibes 2022. Apakah kalian senang akhirnya bisa merasakan live performance mereka lagi?!" tulis Slank di akun Instagram resmi mereka.



Bersamaan dengan dimulainya ajang balap motor paling bergengsi ini, sejumlah Disc Jockey atau DJ turut tampil di Mandalika Weekender Festival yang juga digelar pada 19-20 Maret 2022 di Mandalika Beach Park mulai ukul 16.00 WITA. Penonton akan dihibur oleh penampilan Mr. Joyful Noise alias Dipha Barus, Elv, Ninda Felina, Tiara Eve, Dea Barandana, Jnaro, Dubwill, dan Gero.

"Gue besok bakal main di Mandalika Weekender as Mr Joyful Noise, bedanya apa bang Mr. Joyful Noise denga Dipha Barus? Kalau di set Mr Joyful Noise gue enggak akan bawain lagu-lagu original atau remix by Dipha Barus, tapi gue bakal represent the dark side of Dipha Barus," katanya di Instagram Story pada Jumat, 18 Maret 2022.

Pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia sudah berangkat ke Lombok sejak Rabu, 16 Maret 2022. Keduanya juga menyaksikan langsung sesi latihan bebas atau Free Practice (FP) MotoGP Mandalika pada Jumat, 18 Maret 2022. Mereka juga sempat bertemu dengan Doni Tata Pradita, pembalap Indonesia yang pernah berlaga di MotoGP.

"Minggu bersejarah buat Indonesia, kita juga gak mau ketinggalan ke Mandalika. Let’s goh beybeh…" tulis Darius di Instagram. Donna Agnesia mengaku sangat senang diajak sang suami untuk menonton langsung perhelatan MotoGP. "Makasi ya beybie dah diajakin, seneng banget aku tuh," tulis Donna di kolom komentar. Kemudian Darius membalas, "Aku juga seneng klo ada kamu."

Imam Darto dan Poppy Sovia menjadi selebritas lainnya yang akan menyaksikan MotoGP Mandalika. Selama beberapa hari lalu, mereka menghabiskan waktu dengan berwisata ke desa setempat. "Nikmatnya jalan-jalan ke Desa Sukarara terus lanjut Desa Sade," tulis Imam Darto di Instagram pada Jumat, 18 Maret 2022.

