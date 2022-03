Aktor Deng Lun Terjerat Kasus Penggelapan Pajak, Didenda Rp 238 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Cina, Deng Lun menjadi sorotan setelah ketahuan melakukan penggelapan pajak ratusan miliar. Akibatnya, Deng Lun harus membayar denda sebesar 106 juta yuan atau setara dengan Rp 238 miliar.

Melansir dari Global Times pada Rabu, 15 Maret 2022, kasus penggelapan pajak yang menjerat Deng Lun ini pertama kali terbongkar melalui analisis big data perpajakan. Setelah kabar ini mencuat, Deng Lun menuliskan permintaan maaf di halaman akun media sosialnya di Weibo yang memiliki 40 juta pengikut itu.

"Saya telah merenungkan diri saya secara mendalam. Saya bersedia memikul semua tanggung jawab dan konsekuensinya," katanya. Akun pribadi Deng Lun di Weibo dan Douyin, platform video pendek Cina, bersama dengan akun studionya, kemudian ditangguhkan.

Otoritas pajak Shanghai mengatakan dalam sebuah laporan bahwa pihak berwenang telah mengingatkan dan mendesak Deng Lun selama penyelidikan tetapi perbaikan masih belum menyeluruh. Pihak berwenang kemudian meluncurkan pemeriksaan pajak yang komprehensif dan mendalam ke dalam kasus ini.



Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa Deng Lun menghindari pajak penghasilan pribadi sebesar 47,66 juta yuan atau Rp 107 miliar dan pajak penghasilan pribadi yang belum dibayar sebesar 13,99 juta yuan atau Rp 31 miliar, antara 2019 hingga 2020 dengan membuat pernyataan palsu.



Deng Lun kooperatif bekerja sama dengan Lembaga Inspeksi Perpajakan Shanghai dan berinisiatif untuk membayar kembali pajak sebesar 44,55 juta yuan atau Rp 100 miliar sekaligus melaporkan tindakan pajak ilegal lainnya yang belum ditemukan oleh lembaga pajak. Akhirnya, total 106 juta yuan atau Rp 238 miliar, biaya keterlambatan dan denda harus ditanggung oleh Deng Lun.



Kabar ini langsung menjadi trending topic di Weibo dalam waktu 30 menit setelah laporan tersebut diterbitkan. Sejumlah perusahaan juga memutus kontrak kerja sama dengan aktor 29 tahun ini. Pemerintah Cina bertindak tegas untuk menutup seluruh akun media sosial milik Deng Lun. Nama Deng Lun juga mulai dihapus dari daftar pemain beberapa serial dan film yang pernah dibintanginya.

Akibat kasus ini, drama Graduation Season yang dibintangi Deng Lun dan Krystal Jung, anggota F(x) terancam batal tayang. Syuting Graduation Season telah selesai sejak 2016. Drama ini menceritakan anak muda yang memasuki industri fashion setelah lulus kuliah.

Sebagai salah satu aktor paling populer di Cina, Deng Lun juga dikenal luas secara global. Ia pernah membintangi drama Ashes of Love dan film The Yin-Yang Master: Dream of Eternity yang tayang di Netflix.

Baca juga: Pemerintah Cina Hapus Semua Jejak Digital Karya-karya Vicki Zhao

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.