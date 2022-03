AADC Ternyata Bukan Film Perdana Dian Sastrowardoyo

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang tak mengenal Dian Sastrowardoyo , aktris sekaligus aktivis perempuan populer hingga sekarang. Ia disandingkan bersama Nicholas Saputra dalam film Ada Apa Dengan Cinta 1 yang tayang pada 2002 dan Ada Apa Dengan Cinta pada 2016.

Namun, tahukah Anda, film yang kerap disebut AADC bukan menjadi film pertama yang dibintangi Dian Sastro. Pasalnya, perempuan yang lahir pada 40 tahun silam itu mengawali debutnya pada adu akting melalui film garapan Rudi Soedjarwo berjudul Bintang Jatuh.

Mengutip dari Ruang Film, selisih dua tahun lebih dulu dari AADC, Film Bintang Jatuh rilis pada 2000. Dian Sastro beradu peran bersama aktor dan aktris yang saat itu juga baru berkiprah, seperti Marcella Zalianty, Indra Birowo, M. Gary Iskak, dan Catherine Correia.

Menariknaya dari film Bintang Jatuh adalah pada penayangannya, film ini tidak ditampilkan di bioskop melainkan hanya ditayangkan di kampus-kampus. Namun, satu hal yang membanggakan, film dengan anggaran Rp 75 juta ini sempat ditayangkan dalam Jakarta International Film Festival 2000.

Melansir dari IMDb, Dian Sastro berperan sebagai Donna. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Aira yang diperankan oleh Daniel Arizona yang pernah bermimpi bertemu seorang gadis cantik mengenakan syal merah. Ia tak menyangka gadis yang ada dalam mimpi itu ditemuinya di kampus barunya.

Sama persis dengan ciri-ciri yang disaksikannya dalam mimpi, gadis bernama Selly (diperankan oleh Marcella Zalianty) itu mengenakan syal berwarna merah. Sejak saat itu, Aira mengejar Selly dalam kondisi Donna juga menaruh perhatian padanya. Namun, meskipun Selly adalah gadis yang diimpikannya, Aira akhirnya memadu kasih bersama Donna, sahabatnya sendiri.

Film Bintang Jatuh mengawali karier Dian Sastro melambungkan namanya di dunia film layar lebar Tanah Air. Ia beberapa kali beradu akting dengan berbagai aktor dan aktris kebanggaan tanah air lain. Beberapa judul film lain yang dibintanginya di antaranya AADC, Kartini, Aruna dan Lidahnya, The Night Comes for Us, Guru-Guru Gokil, Milly & Mamet, Quarantine Tales, Pasir Berbisik, Drupadi, dan masih banyak lagi.

