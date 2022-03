Dibintangi Tom Cruise, Top Gun: Maverick akan Diputar di Festival Film Cannes

TEMPO.CO, Jakarta - Film Top Gun: Maverick yang dibintangi oleh Tom Cruise telah disetujui untuk diputar secara khusus di Festival Film Cannes. Dilansir dari Variety, sekuel terkenal dari Top Gun, produksi Paramount dan Skydance ini akan diputar di festival film paling bergengsi dunia itu pada Jumat, 27 Mei 2022. Festival Film Cannes akan berlangsung di French Riviera, 17-28 Mei 2022, bersamaan perayaan ulang tahunnya ke-75.

Pandemi membuat rencana tanggal perilisan film ini berubah beberapa kali. Namun kini, waktu pemutaran film Top Gun: Maverick sudah ditetapkan, yakni Jumat, 27 Mei 2022.

Kali ini Tom Cruise akan kembali ke kokpit pesawat dan berperan sebagai pilot jagoan bernama Lt. Pete Maverick Mitchell. Film yang disutradarai oleh Joseph Kosinski ini juga dibintangi oleh Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris dan Val Kilmer yang kembali sebagai Iceman, dan lainnya.

Dikutip dari Deadline, Festival Film Cannes selama bertahun-tahun telah menjadi tempat peluncuran bagi para promotor film. Kesempatan ini dimanfaatkan benar untuk memutarkan sekuel film yang sudah lama ditunggu banyak orang. Top Gun: Maverick pun masuk ke daftar teratas film musim panas untuk diputar di festival tersebut.

Menurut The Hollywood Reporter, Top Gun: Maverick akan menjadi film kedua Tom Cruise setelah Far and Away yang diputar secara perdana di Festival Film Cannes pada 1992. Bagi para aktor yang hendak memamerkan film terbarunya, Cannes akan menjadi tempat yang sangat tepat.

Para promotor fim berpendapat, kedatangan Tom Cruise saat pemutaraan film itu akan mendatangkan keuntungan bagi festival. Selama ini, kharisma Cruise dianggap amat kuat dan tak pernah menghindari publisitas. Tapi, pemutaran film Top Gun: Maverick di Cannes mungkin bukan tempat premiernya. Produser sudah merencanakan untuk menggelar premier di tempat pertama pembuatan film tersebut di San Diego.

Pembuatan sekuel Top Gun ini terus mengalami kendala dan tertunda beberapa kali karena tekanan covid pada bisnis bioskop. Trailer Top Gun: Maverick diluncurkan di San Diego Comic-Con pada 2019. Saat itu, Tom Cruise tiba-tiba hadir dan mengejutkan penonton. Pada Agustus 2021, 13 menit pertama film itu diputar di CinemaCon.

