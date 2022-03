Venna Melinda dan Ferry Irawan Nikah di Bali, Verrell Bramasta: Semoga Bahagia

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Venna Melinda dan Ferry Irawan akhirnya telah resmi menjadi suami istri. Keduanya melangsungkan akad nikah di Bali pada Senin, 7 Maret 2022 dan disiarkan secara eksklusif oleh InsertLive.

Ayah Venna Melinda, Jimmy Rekartono yang menikahkan langsung putrinya dengan Ferry Irawan. Aktor berusia 45 tahun itu memberikan maskawin berupa seperangkat alat salat dan satu set perhiasan.

"Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Venna Melinda kepada Ferry Irawan dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan satu set perhiasan emas berlian dan blue sapphire 80 gram dibayar tunai," kata Jimmy Rekartono sambil menjabat tangan Ferry Irawan.

"Saya terima nikah dan kawinnya Venna Melinda binti Ir. Jimmy Rekartono dengan maskawin tersebut dibayar tunai," kata Ferry Irawan dalam satu tarikan napas. Para saksi yang hadir kemudian menyatakan bahwa pernikahan Ferry Irawan dan Venna Melinda sah.

Pernikahan ini tentunya dihadiri oleh kedua putra Venna Melinda, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal. Keduanya mengunggah foto pernikahan ibunya dan mengucapkan selamat. Verrell berhadap agar sang ibu dapat bahagia dengan pernikahan keduanya ini. Pria berusia 25 tahun itu hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk ibunya.

"Selamat mama dan om ferry, semoga mama bahagia selalu ya. Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama. Love you more than I can say ma," tulis Verrell Bramasta di Instagram.

Berbeda dengan Verrell yang masih memanggil Ferry Irawan dengan sebutan om, Athalla justru sudah memanggilnya dengan sebutan papi. "Alhamdullilah, semoga langgeng terus sampe maut memisahkan… selamat menjalankan lembaran baru buat mama venna dan papi ferry," tulis Athalla Naufal di Instagram.

Sebelumnya, Venna Melinda dan Ferry Irawan telah mengadakan pengajian pada Jumat, 4 Maret 2022. Namun, Verrell Bramasta tidak terlihat hadir. Hanya ada Athalla Naufal dan Vania Athabina, putri bungsu Venna Melinda yang terlihat hadir dalam acara bertema warna hijau tersebut.

