Verrell Bramasta Unggah Foto Pernikahan Kedua Orang Tua, Tak Duga Harus Lewati

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sinetron, Verrell Bramasta dan adiknya, Athalla Naufal berbesar hati menerima Ferry Irawan, sebagai calon ayah sambungnya. Verrell diketahui sudah memberikan restu kepada ibunya, Venna Melinda untuk menerima menikah dengan Ferry. Pertunangan mereka yang dilangsungkan pada 9 Februari 2022, juga dihadiri ketiga anak Venna yakni Verrell Bramasta, Athalla Naufal, dan Vania Athabina.

Verrell mengikhlaskan rencana pernikahan ibunya dengan mengunggah foto pertunangan itu bersama di akun media sosial adiknya, Athalla pada Jumat, 11 Februari 2022. Ada dua foto yang diunggah Verrell, yakni saat menghadiri pertunangan ibunya dengan Ferry dan saat bersama Athalla datang di pernikahan ayahnya, Ivan Fadilla dan istrinya, Sarni pada 2016.

"Segala sesuatu terjadi karena ada alasannya. Jujur enggak pernah nyangka melewati ini semua dalam hidup. Tapi di balik itu semua pasti ada hikmahnya," tulis Verrell pada keterangan unggahan.

Mantan kekasih Natasha Wilona ini menuturkan, ia mendapatkan hikmah dari pernikahan kedua ayahnya dan rencana ibunya mengakhiri kesendiriannya setelah delapan tahun. "Sekarang dengan senang kita bisa bilang bertambah lagi anggota di keluarga kita. Keluarga yang besar dan Inshallah tulus..," tulisnya menambahkan.

Verrell Bramasta dan Athalla Naufal hadir dalam acara lamaran Venna Melinda dan Ferry Irawan pada Rabu, 9 Februari 2022. Foto: Instagram/@bramastavrl.

Verrell mengaku turut berbahagia melihat kedua orang tuanya sudah menemukan kebahagiaan dan ketenangan mereka meski dengan jalan berbeda. Sebagai anak, ia bertekad untuk terus membahagiakan kedua orang tuanya. "Sekarang, tugas kita untuk terus menjaga, membahagiakan, dan membuat bangga mereka semua," tulisnya.

Dua hari lalu, ia juga mengunggah foto bersama Athalla dan calon mempelai. Verrell kembali menyatakan ikut bahagia dengan rencana ibunya. "Selamat ya Mama, ikut bahagia. Semoga lancar terus sampai hari H. We love you so much, Mom," tulisnya.

Unggahan Verrell Bramasta ini membuat Ferry Irawan terharu. Ferry yang berencana menikahi Venna Melinda bulan depan di Bali itu menuliskan terima kasih dan janjinya kepada calon anak sambungnya. "Aamiin Allahumma Aamiin. Makasih Kakak untuk do'a dan support nya... Juga Ade Athalla. Insha Allah.. Om Ferry dan Mama bisa terus mengarungi bahtera rumah tangga sampai maut memisahkan.. Aamiin Ya Rabb," tulisnya.

Baca juga: Venna Melinda dan Ferry Irawan Tunangan, Verrell Bramasta Ikut Bahagia