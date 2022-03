Disney Tangguhkan Perilisan Film di Rusia, Termasuk Turning Red

TEMPO.CO, Jakarta - The Walt Disney Company mengumumkan akan menghentikan sementara seluruh perilisan film di bioskop Rusia. Turning Red yang sebelumnya dijadwalkan tayang perdana di Rusia pada Kamis, 10 Maret 2022, menjadi salah satu film yang masuk dalam daftar penundaan ini.

"Mengingat invasi tak beralasan ke Ukraina dan krisis kemanusiaan yang tragis, kami menghentikan rilis film teater di Rusia, termasuk Turning Red yang akan tayang mendatang dari Pixar," kata juru bicara Disney pada Senin, 28 Februari 2022, dikutip dari Variety.

Disney akan membuat keputusan selanjutnya berdasarkan situasi yang berkembang. Selain menunda perilisan film-film di Rusia, Disney akan membantu para pengungi dengan melakukan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.

“Kami akan membuat keputusan bisnis di masa depan berdasarkan situasi yang berkembang. Sementara itu, mengingat skala krisis pengungsi yang muncul, kami bekerja dengan mitra LSM kami untuk memberikan bantuan mendesak dan bantuan kemanusiaan lainnya kepada para pengungsi," kata Disney.

Menurut laporan Variety, Disney adalah distributor film besar pertama yang menghentikan sementara perilisan film di Rusia. Film animasi Turning Red akan tayang di Disney+ pada Jumat, 11 Maret 2022. Namun Turning Red tayang di sejumlah bioskop negara yang tidak tersedia layanan streaming tersebut.

Menunda rilis film di bioskop adalah langkah berani dan risiko finansial, tetapi Rusia cenderung tidak menjadi pasar yang berhasil dalam hal box office global. Namun, Rusia menghasilkan sekitar 45 juta dolar AS atau sekitar Rp 645 miliar untuk Spider-Man: No Way Home.

Rusia mulai menginvasi Ukraina pada Senin, 21 Februari 2022. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat dan banyak sekutunya telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Industri hiburan juga mengutuk Rusia atas invasi tersebut, dengan Netflix menolak untuk membawa saluran propaganda Rusia dan regulator media Inggris Ofcom menyelidiki program berita di saluran RT yang didukung Rusia.

Melansir dari The Guardian, selama satu dekade terakhir, Disney semakin menargetkan penonton Rusia dengan film yang dibuat untuk pasar lokal, dengan Disney Rusia pada Desember merilis The Last Warrior: A Messenger of Darkness. Film ketiga dalam serial fantasi populer, menjadi rilis bahasa lokal terlaris kesembilan sepanjang masa di Rusia.

