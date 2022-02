Profil Lee Soo Man Pendiri SM Entertainment, Wadah Artis Top Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu agensi hiburan terbesar Korea Selatan, SM Entertainment, tidak bisa dilepaskan dari Lee Soo Man. Ia adalah seorang eksekutif musik Korea Selatan dan produser terkenal yang memelopori Korean Wave atau K Wave.

Dilansir dari asiasociety.org, Lee Soo Man lahir dari ibu seorang musisi dan ayah seorang professor. Pria kelahiran 18 Juni 1952 itu merupakan pendiri SM Entertainment. Ia mendirikan agensi tersebut pada 1989.

Perjalanan Bos SM Entertainment, Lee Soo Man

Sebelumnya, Lee Soo Man debut sebagai penyanyi pada 1971 saat masih menjadi mahasiswa Seoul National University. Pria yang khas dengan kacamatanya ini juga mendalami ilmu teknik komputer dan menempuh pendidikan S2 di California State University, Northridge, Amerika Serikat.

Setelah kembali ke Korea Selatan, Lee menciptakan S.M. Entertainment, sebuah perusahaan yang dirancang untuk memanfaatkan gelombang bakat baru di negaranya. Ia dinilai jenius dalam mengenali bakat-bakat yang kemudian ditampilkannya di panggung global.

Dalam 20 tahun berikutnya, SM Entertainment telah menjadi salah satu grup hiburan terbesar di Asia, memicu kegemaran K-pop global dan pindah ke genre lain: SM sekarang memproduksi musikal panggung dan acara televisi juga.

SM Entertainment merupakan rumah bagi banyak grup Kpop terkenal seperti SNSD, Super Junior, TVXQ, EXO, SHINee, Red Velvet, NCT, dan yang terbaru Aespa

Diketahui Lee Soo Man memiliki dua putra dari pernikahannya dengan Kim Eun Jin. Sang istri telah meninggal pada 2014 karena sakit kanker. Salah satu anaknya diketahui bernama John Lee Hyun Kyu dan pernah berpartisipasi dalam menulis lagu untuk grup EXO dan SNSD.

Lee Soo Man juga merupakan paman dari Sunny (Lee Soon Kyu) member SNSD. Lee Soo Man mendapat penghargaan Best Management Award dari Kotler Awards pada 2017 karena kerja kerasnya diakui cemerlang dalam memimpin Korean Wave global dan pertumbuhan K-pop. Kotler Awards adalah penghargaan pemasaran global yang dinamai oleh Philip Kotler, seorang profesor yang dijuluki bapak pemasaran dari Kellogg School of Management di Northwestern University.

M. RIZQI AKBAR

