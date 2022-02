Jalani Upacara Melukat, Pevita Pearce: Perjalanan yang Indah

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Pevita Pearce melakukan prosesi penyembuhan trauma melalui upacara Melukat di Bali. Setelah melakukan upacara tersebut, Pevita mengaku merasakan perubahan mental, emosional, dan spiritual dalam dirinya.

“Yang bisa saya katakan adalah… ini (upacara Melukat) telah menjadi perjalanan yang indah. Semua sudah pada tempatnya dan seharusnya. Saya tak bisa lebih bersyukur (lagi).” tulis Pevita dalam Bahasa Inggris di Instagram pada Rabu, 16 Februari 2022.

Pemeran Dinda dalam film 5 cm itu mengunggah kolase foto saat ia sedang menjalani upacara Melukat. Tampil natural dan cantik tanpa riasan wajah, serta rambut yang basah bertaburkan bunga, Pevita terlihat tenang dan damai. Beberapa unggahan menampilkan ia sedang menangis dalam pelukan sang pemangku.

Akui telah mengalami perubahan diri setelah melakukan upacara Melukat ini, Pevita merasa sangat senang karena sudah bisa menerima diri dan masa lalunya dengan penuh kasih. “Ada perubahan dalam perjalanan mental-emosional-spiritual dan saya senang kini saya bisa menerimanya dan melihat keseluruhan situasi dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang. 2022 baru aja dimulai tapi udah banyak perubahan yang menarik," tulis Pevita.

Beberapa temannya dari film 5 cm, seperti Fedi Nuril dan Raline Shah, ikut memberikan dukungan kepada Pevita melalui kolom komentar. “Saya turut prihatin mendengar tentang trauma kamu, Pev. Semoga kamu bisa mengatasinya,” tulis Fedi Nuril. “Kirim cinta untukmu selalu,” tulis Raline Shah.

Sementara itu, banyak netizen yang salah mengartikan unggahan Pevita. Netizen mengira bahwa Pevita sedang melakukan prosesi pindah agama. Namun, Pevita dengan tegas menyangkal hal tersebut. “Btw ini proses dealing with trauma. No, I’m not converting (saya tidak pindah agama). Chill (tenang),” tulis Pevita dalam kolom komentarnya.

Dikutip dari laman Sejarah Hari Raya Hindu, upacara Melukat bertujuan untuk membersihkan pikiran serta jiwa seseorang secara spiritual, yang dilaksanakan pada hari baik sebagai bagian dari tradisi yang telah dilakukan umat Hindu di Bali secara turun temurun dan masih dilakukan sampai sekarang.

Upacara Melukat dipimpin oleh seorang Pemangku, yang kemudian memberikan mantra kepada sesajen dan orang yang akan di upacarai. Setelah proses pemantraan selesai, orang yang diupacarai akan disiram dan dilukat (dibersihkan) dengan air buah kelapa gading. Setelah itu, akan lebih baik jika orang yang di upacarai melakukan ritual mandi di tempat yang mengandung mata air, seperti sungai, danau, atau laut.

Melalui upacara Melukat ini, umat Hindu di Bali percaya dan berharap agar seluruh hal yang bersifat negatif atau kotor yang ada dalam diri mereka bisa kembali bersih, suci, dan terisi hal positif agar dapat melanjutkan kehidupan di masa mendatang. Namun, jika upacara Melukat tak didasari dengan keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai pemberinya, maka upacara tersebut menjadi tak berarti.

Tidak hanya Pevita Pearce, beberapa rekan artis Indonesia lainnya juga pernah lakukan upacara Melukat, seperti Nikita Willy, Raline Shah, Jessica Iskandar, Cinta Laura, Ariel Tatum, dan lainnya.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

Baca juga: Ayah Meninggal, Pevita Pearce: Sampai Kita Ketemu Lagi, Dad

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.