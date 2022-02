Iko Uwais 39 Tahun, Perjalanan Pendekar Pencak SIlat ke Hollywood

TEMPO.CO, Jakarta -Nama Iko Uwais mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pencinta film, khususnya film bergenre aksi-laga. Pria kelahiran 12 Februari 1983 ini dikenal sebagai seorang aktor, atlet pencak silak, dan koreografer film. Namanya dikenal setelah membintangi beberapa film seperti Merantau (2009), The Raid (2011), The Raid 2 (2014), Headshot (2016), Mile 22 (2018), The Night Comes for Us (2018), Stuber (2019) dan sebuah serial Netflix berjudul Wu Assassins (2019–sekarang).

Melansir dari imdb.com, Iko Uwais merupakan buah hati dari pasangan Maisyaroh dan Mustapha Kamaluddin. Darah bela diri khususnya pencak silat yang dimilikinya turun dari kakeknya, Achmad Bunawar, yang merupakan seorang master silat dan pendiri padepokan pencak silat. Keterarikannnya di seni bela diri pencak silat sudah terlihat ketika pemilik nama lengkap Uwais Qorny ini berusia 10 tahun.

Iko mendalami bela diri silat di perguruan silat milik pamannya, bernama Tiga Berantai, dengan aliran silat Betawi. Pada 2003, ketika usianya menginjak 20 tahun, Iko berhasil meriah peringkat tiga dalam turnamen pencak silat tingkat DKI Jakarta. Dua tahun setelahnya, 2005, pesilat terbaik dalam kategori demonstrasi pernah diraihnya dalam ajang Kejuaraan Silat Nasional.

Dilansir dari celebsagewiki.com, karirnya dalam dunia akting dimulai pada 2007, saat membintangi film Merantau (2007) Garapan Gareth Evans. Film ini merupakan film yang mengisahkan tentang silat sebagai seni bela diri. Dalam film ini, Iko dipercaya menjadi pemeran utamanya. Semenjak itu, karirnya di bidang perfilman mulai mendapat perhatian publik, hingga berhasil membintango berbagai fil produksi Hollywood dan yang terakhir The Expendables 4.

Puncaknya, pada 2012, Iko dipercaya membintangi film The Raid yang dirilis secara internasional. Karirnya pun semakin meluas, tidak hanya di tanah air saja, tetapi juga hingga kancah internasional. Berkat kemampuan akting dan bela diri silat yang dimilikinya, Iko Uwais masuk ke beberapa nominasi ajang penghargaan bergengsi di Indonesia. Pada 2016, Iko memenangi penghargaan dalam ajang Infotaiment Awards sebagai Indonesian Celebrity of World Achievement pada 2016 lalu.

Iko Uwais menikah dengan penyanyi Indonesia, Audy Item, pada 25 Juni 2012 silam. Pernikahannya tersebut dikaruniai dua orang putri cantik, bernama Atreya Syahla Putri Uwais and Aneska Layla Putri Uwais.

NAOMY A. NUGRAHENI

