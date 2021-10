Jadi Penjahat, Iko Uwais Siap Lawan Jason Statham di The Expendables 4

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Iko Uwais mendapatkan peran di film The Expendables 4. Iko akan memerankan karakter jahat, musuh dari para pemain utama Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren dan Randy Couture. Kabar ini pertama kali diumumkan oleh Deadline pada Rabu, 26 Oktober 2021.

"Sangat bersemangat dan bersyukur diberi kesempatan untuk bekerja dengan para legenda industri," tulis Iko di Instagram pada Rabum 27 Oktober 2021.

Stevie Item, kakak ipar Iko Uwais ikut mengunggah kabar ini di halaman Instagramnya. Stevie mengunggah potongan berita dari Deadline. “Lancar dan sehat sehat syuting nya @iko.uwais ,jadi villain di EXPENDABLES4 goks sih !!!,” tulis gitaris Deadsquad ini. Unggahan ini hanya dikomentari singkat oleh Audy Item, istri Iko Uwais, “Bismillah.”

Di film The Expendables 4 ini, Iko akan berperan sebagai mantan prajurit militer yang berubah menjadi jahat dan memiliki tentara pribadinya sendiri. Scott Waugh, yang pernah menjadi seorang stuntman, dipercaya untuk menyutradarai film ini. Nantinya naskah film akan dikerjakan oleh Spenser Cohen dengan dibantu Max Adams dan John Joseph Connolly.

Meski detail ceritanya masih rahasia, diperkirakan plotnya masih akan berfokus pada kelompok veteran jagoan. Nama lain yang akan bergabung di film ini adalah Megan Fox, Curtis “50 Cent” Jackson, Jacob Scipio dan Andy Garcia. Statham juga akan menjadi produser bersama dengan Kevin King Templeton, Les Weldon, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein dan Jonathan Yunger.

Kabar Iko akan tampil dalam film bersama dengan aktor-aktor aksi senior Hollywood ramai dibicarakan di Twitter. “Ngebayangin Iko Uwais dan Jason Statham, atau berantem sama raja terakhir Sylvester Stallone, whoooaaaa,” cuit @DidikWahyudy. “Tony Jaa, Iko Uwais, Stallone dan Statham? Ini sudah terlihat lebih baik dari Expendables 3,” cuit @mamtasbestie. “OMG HELL YESS. @iko_uwais akan memberikan kesulitan pada mereka,” cuit @ButcherBilly1.

Sebelum bertemu dengan sutradara Gareth Evans yang menawarinya berakting di film Merantau, Iko sama sekali tak mengenal dunia seni peran. Dia pernah bekerja sebagai supir di perusahaan telekomunikasi sebelum menjawab tantangan Gareth memerankan Yuda, pendekar silat asal Minangkabau.

Dari Merantau, Iko kembali berperan di film laga The Raid, kali ini sebagai perwira polisi bernama Rama. Koreografi laga di film ini juga menonjolkan pencak silat yang ditata oleh Iko dan Yayan Ruhian. Keahlian bela dirinya kembali ditampilkan di sekuel The Raid 2: Berandal yang adegan-adegan laganya tak kalah brutal.

Dari tokoh polisi, pria kelahiran Jakarta 12 Februari 1983 itu berganti jadi alien di film Star Wars: The Force Awakens. Selama dua tahun, ia harus merahasiakan keterlibatannya di film yang disutradarai JJ Abrams itu. Film lain yang diperankan Iko Uwais adalah Stuber, Mile 22 dan Night Comes for Us.

DEWI RETNO

