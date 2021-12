Geger Ivan Gunawan Disebut Pemuja Boneka, Seleb TikTok Minta Ditunda Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Perancang busana dan presenter, Ivan Gunawan dituding sebagai pemuja boneka. Tudingan ini muncul lantaran ia menganggap dua boneka yang dimilikinya itu adalah bayi yang bernyawa. Ia bahkan sangat marah ketika Boy William, mengingatkan bahwa boneka bayi itu bukan bayi sungguhan.

Jawaban Ivan yang akrab disapa Igun bahwa dua boneka itu bayi itu menjadi viral. Netizen pun yakin Ivan memang pemuja boneka setelah Boy William menceritakan film The Guardian yang belum lama ditontonnya di Netflix. Film The Guardian mengisahkan sekelompok pemuja boneka. Mereka percaya di dalam boneka tersebut ada roh yang dapat memberikan ketenaran, keberuntungan, dan percintaan.

Seleb TikTok yang bernama Bocoum Ahmad pun menanggapi viralnya Ivan Gunawan dengan bonekanya. Ia, yang masih gusar setelah kekalahan Timnas Indonesia oleh Thailand dengan skor 4-0 di final Piala AFF 2020 itu, lalu membuat konten video di TikTok yang berisi permintaan selaku netizen kepada Ivan Gunawan dan diunggah pada Rabu, 29 Desember 2021.

"Kak Igun, mohon maaf banget, ini masalah bayinya bisa tahun depan aja enggak? Soalnya bukan gimana-gimana ini masalah netizen sudah numpuk banget. Sudah jauh dari jobdesk kita Kak Igun," katanya sambil memperlihatkan ekspresi lelah.

Ivan Gunawan menggendong dua boneka bayi miliknya. Foto: Instagram/@ivan_gunawan.

Menurut Boucum, masalah pemuja boneka Ivan Gunawan telah menambah masalah netizen. "Masalah Dodot enggak selesai-selesai, nambah terus masalahnya, entar volume ini volume itu, belum lagi Gaga belum kelar sidang, Ya Allah, Kak Igun," katanya.

Dodot yang dia maksud adalah Dody Soedrajat, ayah kandung Vanessa Angel yang terus mempersoalkan hak waris dan hak asuh cucunya. Adapun Gaga adalah Gaga Muhammad, terdakwa kasus kecelakaan mobil yang menyebabkan Laura Anna lumpuh dan akhirnya meninggal.

"Terus ditambah lagi kemarin muncul It's my dream, kita lagi bahas itu. Timnas juga lagi kalah, Kak Igun. Masak sekarang harus bahas masalah It's my baby Kak Igun. Tahun depan aja yah, kasih netizen napas yah, kasih netizen liburan dulu akhir tahun, enggak ketampung sumpah," katanya.

Video Bocoum ini sudah ditonton 1,7 juta kali penayangan dan disukai lebih dari 245 ribu pengguna akun TikTok. Netizen lain pun merasa terwakili oleh video jenaka ini.

Ruben Onsu, sahabat Ivan Gunawan pun tertarik mengunggah video Bocoum Ahmad ini di beranda akun Instagramnya, Kamis petang, 30 Desember 2021. "Okey, masukan ditampung dulu ya. Besok aku bahan d live Brownis. Gimana baiknya yaaa, tapi aku ketawa terus ya nonton ini, hahahahaha sabar yaaa," tulisnya pada keterangan unggahannya ini.

