Lemmy Kilmister: Band Metal dan Soal Idiom Lemmy is God

Lemmy membentuk Motorhead pada tahun 1975 dan merilis 23 album dengan salah satu album terbaik pada 1980 dengan salah satu singlenya Ace of Spades. Instagram.com

TEMPO.CO, Jakarta -Vokalis sekaligus bassis band metal, tepatnya heavy metal, Motorhead, Lemmy Kilmister sudah tutup usia di umur 70 tahun, tepatnya pada 28 Desember 2015.

Walaupun telah tutup usia 6 tahun yang lalu, Lemmy dan karya-karyanya bersama Motorhead masih lantang didenagrkan hingga detik ini.

Lemmy terlahir dengan nama Ian Fraser Kilmister, tepat tanggal kemarin 24 Desember pada tahun 1945 di Burslem, Stoke-on-Trent, Inggris. Kelahirannya sehari sebelum hari Natal.

Sebagai anak tunggal, Lemmy menjalani kehidupan yang relatif menyendiri, pertama di Stoke-on-Trent dan kemudian di pedesaan Wales utara, di mana julukannya—Lemmy—diberikan kepadanya oleh penduduk setempat.

Ketika masa remaja dan meninggalkan sekolah, ia bekerja sebagai peternak kuda dan di jalur perakitan pabrik sebelum mengambil gitar dan pergi ke London untuk memanfaatkan budaya tandingan yang sedang berkembang.

Dia menyerap LSD dalam jumlah banyak sebagai roadie untuk Jimi Hendrix pada akhir 1960-an dan awal 70-an, dan kemudian sebagai pemain bass dengan band space-rock Hawkwind.

Pada tahun 1975 Lemmy dipecat dari Hawkwind setelah ditangkap karena kepemilikan narkoba di perbatasan Kanada saat tur. Ia melakukan ‘balas dendam’ dengan membentuk Motorhead bersama gitaris Larry Wallis dan drummer Lucas Fox. Awalnya band ini dibentuk dengan nama Bastard, namun manajernya melarang untuk menggunakan nama tersebut.

Motorhead mulai merasakan era emasnya ketika band tersebut diisi oleh, "Fast" Eddie Clarke (gitaris), Phil "Philthy" Taylor (drummer), dan Lemmy (bassis). Berdasarkan laporan The Guardian, formasi tersebut banyak mendatangkan penggemar baru untuk Motorhead.

Lebih lanjut, di era ini Motorhead juga sukses dari segi komersil melalui album No Sleep 'til Hammersmith, yang mencapai No 1 di Inggris. Mereka juge sukses dengan album Overkill (1979) dan Ace of Spades (1980).

Lemmy terkenal dengan perilakunya yang tampak nihilistik, dan acap kali berperilaku ugal-ugalan. Namun, di balik itu semua Lemmy merupakan sosok yang cerdas dan menyukai hal-hal yang berbau sejarah.

Berikutnya: Ozzy Osbourne, vokalis Black Sabbath, suatu hari...