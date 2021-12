Batalkan Liburan Keluarga ke Prancis, Nana Mirdad: Tunggu Situasi Kembali Aman

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Nana Mirdad membatalkan liburan akhir tahun bersama keluarganya ke Prancis. Awalnya, Nana dan suami, Andrew White ingin mengajak kedua anak mereka merayakan Natal dan Tahun Baru sambil menikmati salju.

"Harusnya hari ini kita sekeluarga udah sampe di Courchevel, France buat ski trip selama 3 minggu, rayain intimate Christmas-ulang tahun Jason yang ke 15 tahun dan New Year berempat di tengah salju," tulis Nana di Instagram pada Jumat, 17 Desember 2021.

Namun rencana tersebut dibatalkan sesaat sebelum mereka berangkat meski seluruh persiapan sudah 100 persen. Meski mengalami kerugian cukup banyak, Nana terpaksa membatalkan liburan ke luar negeri di situasi pandemi saat ini demi keselamatan bersama.

"Semua terpaksa kita cancel last minute meskipun semua tiket, penginapan, baju dingin, visa dll udah 100% siap. Rugi ? Iya... Apalagi karena uang kita ngga dikembalikan dengan alasan France ngga tutup border. Tapi ini emang pure keputusan kita sebagai keluarga untuk menunggu sampai situasi kembali aman," tulis kakak kandung dari Naysila Mirdad ini.

Selain merelakan uang yang tidak sedikit, Nana yang kini menetap di Bali juga berat untuk menyampaikan pembatalan liburan ini kepada kedua anaknya. Ini seharusnya menjadi liburan pertama bagi mereka sejak dua tahun terakhir. Nana sangat sedih ketika memberi tahu anak-anaknya yang sejak awal sudah semangat untuk liburan akhir tahun ini.

"Kalo kata orang-orang 'Bali kan udah jadi tempat liburan, ngapain liburan lagi?' ... Ya kita yang tinggal di Bali juga perlu banget getaway every now and then hehehe," tulis Nana.

Perempuan 36 tahun ini mengambil sisi positif dari kejadian ini. 2021 menjadi tahun pembelajaran bagi Nana untuk lebih bisa ikhlas dan menerima. "Tahun ini berat aku tau bukan hanya aku dan keluargaku aja yang harus banyak belajar satu kata yang berat banget....'RELA.' Mulai dari belajar rela disaat orang-orang datang dan pergi, situasi dan kesempatan yang datang dan pergi. Masa pandemi ini bener-bener menguji kita banget," tulisnya.

Menurut Nana, pandemi juga menguji kesabaran terutama dalam hal pekerjaan, rumah tangga, hingga mental. Ia berharap semua orang bisa melewatinya dan menyambut tahun depan yang lebih baik. "Aku yakin dengan bersabar, ngga melulu hanya meliat hal yang ngga baik di sekitar kita dan ngga menginginkan hal yang muluk-muluk kita akan bisa lewati ini semua. Selalu bersyukur semuanya. Kita pasti bisa. Praying for a better 2022," tulisnya.

Keputusan Nana Mirdad untuk membatalkan liburan ke luar negeri mendapat respon positif dari netizen. Mereka salut dengan Nana dan keluarga yang mengambil keputusan bijaksana demi kepentingan banyak orang. "Keputusanmu dan keluargamu keren mbak praying better for 2022," tulis @fort***. "Public figur yang memberi contoh yang baik, saluut," tulis @lily***.

"Saluuutt kakak. Saya pribadi mengacungkan 10 jempol untuk kakak dan keluarga. Kakak mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat banyak. Di saat banyak artis yang ga bisa nahan diri buat jalan-jalan ke LN, tapi kakak tdk begitu. Memang panutan," tulis @prati***.

