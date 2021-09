Pernikahan Langgeng 15 Tahun, Nana Mirdad Selalu Berusaha Lihat Sisi Baik Suami

TEMPO.CO, Jakarta - Nana Mirdad dan Andrew White sudah membina rumah tangga selama 15 tahun. Keduanya selalu terlihat romantis dan harmonis bersama kedua anaknya di Bali. Hal ini membuat netizen bertanya-tanya bagaimana Nana dan Andrew menjalani hubungan yang langgeng hingga saat ini.



"Jujur aku pun bukan ahli dalam hal hubungan. Semua masih aku jalanin sama Andrew dengan segala up and down nya," tulis Nana di Instagram Story pada Selasa, 31 Agustus 2021.



Tak dipungkiri, masa pandemi saat ini cukup memengaruhi rumah tangganya. Pandemi membuat kesehatan mentalnya terganggu, menjadi tidak sabar, dan merasa sulit mencari kebahagiaan. "Tapi satu yang jelas, apapun yang kita alamin, seberapa jenuhnya pun kita dalam hubungan pernikahan, Andrew dan aku ngga pernah sama sekali kepikiran untuk hidup tanpa satu sama lain," tulisnya.



Nana Mirdad dan Andrew White saling menerima dan melengkapi kekurangan masing-masing. Keduanya sadar sejak awal kalau hubungan pernikahan akhirnya akan terasa datar. "Spark-spark itu akhirnya akan hilang dan yang tersisa adalah komitmen dengan segala jatuh bangunnya," tulisnya.



Perempuan 36 tahun ini mengakui kalau apa yang selama ini ia lakukan ditujukan untuk Andrew dan kedua anak mereka. Hal serupa juga dilakukan oleh Andrew yang diakuinya sebagai suami dan ayah yang sangat baik. Ia sadar bahwa setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan itu adalah hal yang wajar.



"Aku selalu berusaha lihat sisi baiknya Andrew, dia sosok ayah yang luar biasa, dia ngga pernah mukul aku, dia sayang keluargaku, semua yang dia hasilkan dia beri buat istri dan anaknya, sekecil maupun sebesar apapun," tulisnya.



Hal tersebut cukup membuat kakak kandung Naysila Mirdad ini bahagia. Menurutnya, fokus dengan kekurangan pasangan akan membuat hubungan rumah tangga tidak bahagia. "Ngga perlu banyak lihat rumput tetangga atau iri dengan kehidupan orang lain, mau mencari kemanapun ngga akan bahagia karena kebahagiaan itu semua adanya di dalam kita sendiri," tulisnya.



Nana Mirdad tidak pernah muluk-muluk menginginkan sesuatu dalam rumah tangganya. Ia hanya selalu bersyukur dan memupuk apa yang telah dimiliki. "Di masa seperti sekarang ini punya suami, punya anak, punya sebuah keluarga yang tidak sempurna pun adalah sebuah kesempurnaan," tulisnya.

