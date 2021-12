Denny Sumargo: di Tarikan Napas Laura Anna Terakhir, Dia Beri Manfaat untuk Kita

TEMPO.CO, Jakarta - Pebasket dan Youtuber, Denny Sumargo memberikan penghormatan terakhir kepada Laura Anna, selebgram dan model di Rumah Duka Grand Heaven, Jakarta, Rabu malam, 15 Desember 2021. Denny terlihat masih sangat terpukul mengetahui Laura Anna meninggal hanya beberapa jam setelah menjadi tamu di podcastnya, Selasa malam.

Denny memberikan penghormatan yang amat indah. Ia menyampaikan kata-kata yang ia maknai di pertemuan mereka pada Selasa malam itu. Cuplikan penghormatan itu ia unggah di halaman Instagramnya, Kamis, 16 Desember 2021.

"Dia hanya ingin diperlakukan manusia normal saja. Dia tahu keterbatasan dia, tapi keterbatan itu tidak menghentikan dia untuk memberi tahu kepada kita semua bahwa last minute di tarikan napas terakhir dia, saya masih memberikan manfaat untuk kalian semua," kata Denny.

Laura Anna meninggal pada Rabu pagi, 15 Desember 2021 pukul 9.22 dalam usia 21 tahun. Gadis Hungaria - Indonesia ini pergi saat memperjuangan keadilan untuknya setelah dua tahun lumpuh karena menderita spinal cord injury akibat kecelakaan yang terjadi pada 8 Desember 2019. Mobil yang ditumpanginya terbalik di Tol Jagorawi lantaran Gaga Muhammad, kekasihnya pada waktu itu mengemudi dalam keadaan mabuk.

Denny Sumargo mendorong kursi roda Laura Anna saat menjadi tamu di podcastnya, semalam sebelum meninggal. Foto: Instagram Denny Sumargo.

Dari penuturan Laura lewat unggahan-unggahannya, Gaga lepas dari tanggung jawab telah membuatnya lumpuh. Selagi dia hanya berada di tempat tidur, Gaga asyik bersenang-senang dan menggunakan kartu ATM miliknya untuk berbelanja kebutuhan pribadinya.

Menjelang akhir hidupnya, Laura menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia menuntut tanggung jawab pria yang telah mencelakai dirinya. "Dia datang dengan kasih dan dia pergi dengan kasih. Laura, that is a really good fight. Thank you so much. Nice to know and we pray for you," kata Denny berpamitan kepada Laura.

Usai memberikan penghormatan, Janos, adik laki-laki Laura datang memeluknya yang disambut pelukan hangat suami Olivia Allan itu untuk memberikan penguatan. Denny juga memeluk Amelie Edelenyi, ibunda Laura.

Denny Sumargo memberikan keterangan unggahannya dengan kalimat tak kalah indahnya dari pidato yang diucapkannya. "Penghormatan terakhir!

Sembuh.. jalan dan kita keliling Indonesia.. tapi.. Tuhan menginginkan kamu di surga. @edlnlaura. That is A really good fight, kamu akan mendapatkan keadilan yg kamu cari! Gw akan kawal pesan terakhirmu malam itu."

