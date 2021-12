Nikita Mirzani Dapat Petisi, Pengusulnya Penggemar Adik Ipar Vanessa Angel

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Nikita Mirzani menjadi salah satu selebritas yang mendapatkan petisi pemboikotan dirinya. Kali ini, petisi ini diusulkan oleh netizen bernama Flavossara Berry yang mengajak masyarakat ramai-ramai memboikot ibu tiga anak itu pada Ahad, 12 Desember 2021.

Dalam petisi itu dinyatakan, Nikita Mirzani belakangan ini sering membuat keributan. "Mulai dari ribut sesama artis, menghina umat Islam, membuka aib orang lain yang seharusnya tidak pantas, melakukan fitnah, bahkan pernah melakukan victim blaming terhadap korban kasus kekerasan seksual," tulis Flavossara dalam petisi yang diusulkannya itu.

Flavossara menilai, Nikita pantas diboikot lantaran berlaku egois. Nikita disebutnya kerap mengancam orang agar tidak mengusik kehidupan pribadinya. Di sisi lain, dia disebut kerap menghina dan menyenggol orang lain. Petisi yang digagas Flavossara itu sudah ditandatangani 69 ribu orang dari target 75 ribu.

Sepertinya, petisi ini digagas oleh salah seorang admin akun Gala Sky Lovers, putra Vanessa Angel yang menjadi yatim piatu setelah kepergian ibu dan ayahnya untuk selamanya pada 4 November 2021. Dalam cuitan di Twitter, Zoel Helmi, nama admin yang mengaku penggemar Fuji dan Fadly Faisal, adik ipar Vanessa Angel itu meminta netizen untuk menandatangani petisi pemboikotan tersebut.

"Twitter, please do your magic, tanda tangani petisi Nikita Mirzani. Aku kemarin dilaporin dia katanya ilegal akses padahal dia sendiri nyebarin data pribadi ibu aku ke Instagram tanpa izin Aku pengen kita orang bawah gak dianggap lemah sama artis penebar kebencian," cuit Zoel.

Zoel Helmi Lubis, nama admin itu dilaporkan Nikita Mirzani ke polisi lantaran berseteru setelah selebritas sensasional itu berbicara soal Fujianti Utami atau Fuji, adik Bibi Andriansyah, Vanessa Angel. Nikita kesal terhadap Fuji yang dianggapnya tak tahu diri dan mematok harga Rp 30 juta untuk tampil di Langit Entertainment. Ia juga menyebut Fuji dan kakaknya, Fadly Faisal kerap dugem.

Menurut Zoel Helmi, Nikita membuat sayembara berhadiah Rp 10 juta asal bisa menemukan keberadaan dirinya di Medan. "Terus ada dong yang gak punya hati kasih ke dia data BLT emak gue dan dishare deh, semoga pihak Instagram ke blok lagi akunnya biar tenggelam," cuitnya.

Tapi, ajakan Zoel Helmi untuk memboikot Nikita Mirzani ini tidak serta merta didukung netizen. Ada yang balik menertawakan dirinya. "Bukannya lu duluan yang ngatain dia? Sampai bisa disayembara itu, gimana ceritanya kalau gak ada sebab," cuit hmm***membalas. "Bukannya ini data dari elu sendiri yang posting waktu itu ya di feed u, yang sekarang sudah lu hapus," cuit @mazda*** menanggapi Zoel atas data yang juga diunggah di beranda milik Nikita Mirzani.

