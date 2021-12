Urung Berangkat ke Kejuaran Dunia, Fajar Alfian Minta Rekomendasi Tempat Liburan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian berniat liburan setelah PBSI membatalkan keberangkatan tim ke Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis di Huelva, Spanyol. Ganda putra peringkat delapan dunia bersama pasangannya, Muhammad Rian Ardianto ini pun bertanya kepada pengikutnya rekomendasi tempat liburan yang menyenangkan.

Pria 26 tahun ini mengunggah foto dengan rambut yang masih dicat biru untuk menunjukkan ketenangannya meski gagal bertanding ke Kejuaraan Dunia. "Recommend dong buat liburan akhir tahun ini, ke mana enaknya?" tulisnya pada kotak pertanyaan di Instagram Storynya, Rabu, 8 Desember 2021.

Yang menarik, unggahan itu menggunakan latar lagu Andy Grammer yang berjudul Don't Give Up On Me. Lirik-liriknya pun dimunculkan di foto ini, untuk menyemangatinya.

"Cause I'm not givin up. I'm not givin' up. No, not yet. Even when I'm down to my last breath. Even when they say there's nothin' left. So, don't give up on me." (Karena aku tidak menyerah. Aku tidak menyerah. Tidak, belum. Bahkan ketika aku kehabisan nafas. Bahkan ketika mereka mengatakan tidak ada yang tersisa. Jadi, aku jangan menyerah."

Pagi tadi, PBSI mengumumkan tim Indonesia mundur mengikuti Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2021 di Huelva, Spanyol pada 12-19 Desember 2021. "Keputusan ini diambil oleh Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna demi menjaga keselamatan pemain setelah mendapat masukan dari pengurus, pelatih, dan Kabid Binpres. Penyebaran varian baru virus Covid-19 Omicron yang tidak menentu menjadi alasan utamanya," tulis akun Badminton Ina yang dikelola PBSI di Instagram dan Twitter.

Unggahan Fajar Alfian ini membuat sedih para penggemarnya. Mereka terfokus pada lagu yang digunakan untuk mengiringi unggahan itu. "Terakhir gue sehancur ini pas FajRi (Fajar / Rian) kelihatan galau di Instagram gak lolos olympic...Pas mereka training camp di Jepang ke Tokyo...terus pas All England 2019...kelihatan mereka nangis diinterview...ya Allah, why always them," cuit @patbing***.

Saat perhelatan Indonesia Badminton Festival, ganda pelapis Minions dan Daddies ini tidak mencapai prestasi maksimal. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto bahkan kalah dari yunior-yunior mereka. Tapi pasangan ini menyumbangkan poin saat final Piala Thomas 2020 mengalahkan Cina 3-0.

