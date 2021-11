Last Train to New York, Judul Baru untuk Remake Film Train to Busan

TEMPO.CO, Jakarta - Film remake berbahasa Inggris Train to Busan akhirnya mendapatkan judul barunya Last Train to New York. Film ini nantinya akan tetap disutradarai oleh Timo Tjahjanto, sutradara asal Indonesia. Kabar mengenai judul baru ini pertama kali dikeluarkan oleh Deadline, Rabu, 17 November 2021.

Dalam tulisannya, Deadline menyebutkan Timo akan menyutradarai remake film Under Siege yang populer diperankan oleh Steven Siegel. “Tjahjanto saat ini dikabarkan sedang dalam proses pengerjaan remake Train to Busan, yang kami dengar judulnya menjadi Last Train to New York,” tulis Deadline.

Film Train to Busan adalah film horor Korea Selatan yang populer tahun 2016. Aslinya film ini ditulis oleh Park Joo Suk dan disutradarai oleh Yeon Sang Ho. Film yang berkisah tentang pria yang baru saja bercerai dan menaiki kereta terakhir dari Seoul ke Busan. Bersama penumpang lain, ia terjebak dalam kerusuhan akibat wabah zombie di seluruh negeri. Film Train to Busan dibintangi oleh Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok, Kim Su-an, Choi Woo-shik, Ahn So-hee and Kim Eui-sung.

Film ini diputar perdana di Festival Film Cannes 2016 dan banyak menerima pujian dari kritikus maupun penonton. Sejak hak atas karya asli dari Train to Busan dilempar ke pasar, setiap studio dengan cepat berusaha untuk mengambilnya. Akhirnya mereka juga bisa menjadi waralaba.

Dilansir dari Screen Rant, Kamis, 18 November 2021, pengembangan remake Train to Busan sudah digarap sejak film dirilis. James Wan dan Michael Clear dari Atomic Monster serta Nicolas Atlan dan Terry Kalagian dari Gaumont akan memproduksi film itu bersama Gary Dauberman dari Coin Operated. Judson Scott, Sidonie Dumas, Christophe Riandee dan Johanna Byer akan menjadi sebagai produser eksekutif.

Mengingat remake ini dibuat untuk penonton Amerika, masuk akal jika cerita dipindah ke New York, salah satu kota yang masih memiliki kereta penumpang yang melayani banyak tujuan. Meski Timo baru saja dikabarkan akan menukangi proyek pembuatan ulang film Under Siege, sepertinya ia akan memprioritaskan Last Train to New York. Detail mengenai kapan produksi dimulai masih belum terungkap.

Kabar mengenai remake film Train to Busan rupanya tidak terlalu diterima dengan baik oleh netizen. “BOO apa pula Last train to new york. Tidak ada seorangpun yang bisa menggantikan gong yoo, terutama ma dong-seok/don lee,” cuit @jung***. "Boleh saya menyarankan LAST TRAIN TO NEW YORK dilanjutkan dengan dua sekuel, LAST PLANE TO NEW YORK and LAST AUTOMOBILE TO NEW YORK,” cuit @avish***. “Orang Korea sama orang Amerika ga tau betapa seremnya 'Hantu Kereta Manggarai',” cuit @ Mei_Ta***.

Timo Tjahjanto sendiri sudah tidak asing untuk genre thriller dan horor. Pada tahun 2016, Timo bersama Kimo Stamboel (Mo Brothers) merilis Headshot dan dipilih oleh Fantastic Fest. Nama Timo Tjahjanto semakin melambung setelah merilis The Night Comes for Us yang hadir secara eksklusif di Netflix. Beberapa film yang juga disutradarai olehnya antara lain Macabre atau Rumah Dara, Killers, Sebelum Iblis Menjemput, dan V/H/S2.

DEWI RETNO

