Sutradara Indoneia Timo Tjahjanto Akan Remake Film Train To Busan?

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Indonesia Timo Tjahjanto disebut sedang dalam negosiasi untuk mengarahkan film remake asal Korea Train to Busan yang diproduksi oleh New Line Cinema, Amerika.

Dilansir Deadline, Jumat 19 Februari 2021, James Wan dan Michael Clear dari Atomic Monster serta Nicolas Atlan dan Terry Kalagian dari Gaumont akan memproduksi film itu bersama Gary Dauberman dari Coin Operated. Mereka akan mengadaptasi skenario tersebut.

Judson Scott, Sidonie Dumas, Christophe Riandee dan Johanna Byer akan menjadi sebagai produser eksekutif.

"Train to Busan" asli merupakan sebuah thriller tentang zombie yang menyerang seluruh kota. Film ini disutradarai oleh Sang-ho Yeon yang tayang pertama kali pada tahun 2016 di Festival Film Cannes dan dengan cepat menjadi box office internasional.

Sejak hak atas karya asli dari Train to Busan dilempar ke pasar, setiap studio dengan cepat berusaha untuk mengambilnya. Akhirnya mereka juga bisa menjadi waralaba.

Timo Tjahjanto sendiri sudah tidak asing untuk genre thriller dan horor. Pada tahun 2016, Timo bersama Kimo Stamboel (Mo Brothers) merilis "Headshot" dan dipilih oleh Fantastic Fest.

Nama Timo Tjahjanto semakin melambung setelah merilis "The Night Comes for Us" yang hadir secara eksklusif di Netflix. Beberapa film yang juga disutradarai olehnya antara lain "Macabre" atau "Rumah Dara", "Killers" "Sebelum Iblis Menjemput" dan "V/H/S2".

Timo Tjahjanto berada di bawah naungan manajemen WME, Management 360 sebuah agensi yang berbasis di Amerika Serikat dan dengan pengacara Marios Rush.

Proyek "Train to Busan" remake ini akan menyatukan kembali duet James Wan dan Gary Dauberman dalam New Line. Wan dan Dauberman pernah bekerja sama di beberapa film semesta "The Conjuring" termasuk tiga film "Annabelle" dan "The Nun".

Tahun ini Wan memiliki tiga film yang akan rilis yakni "Mortal Kombat" (produser), "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" (produser), dan "Malignant" (sutradara dan produser).

Sementara itu, Dauberman telah menulis enam film untuk New Line dengan total pendapatan box office lebih dari 2,3 miliar dolar Amerika termasuk "It" dan "It: Chapter Two".

Dauberman selanjutnya akan menulis dan mengarahkan adaptasi Stephen King lainnya untuk New Line, "Salem’s Lot" dengan Wan sebagai produser.

Anda setujukah bila Timo Tjahjanto sutradarai film yang sempat diperankan aktor tampan Gong Yoo itu?