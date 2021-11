Larissa Chou Ungkap Teror Henny Rahman: Tepis Cemburu dan Klaim Lebih Menarik

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram, Larissa Chou akhirnya tak tahan lagi. Ia mengungkapkan mendapatkan berondongan pesan pendek dari Henny Rahman, istri mantan suaminya, Alvin Faiz untuk menerornya. Ibu satu anak mengunggah pesan teror dari Henny di halaman Instagramnya, Sabtu, 13 November 2021.

"Dan maaf juga aku gak pernah cemburu sama kamu, jujur aja. Karena bang Alvin dan keluarganya selalu bilang aku jauuuuh lebih baik dan lebih cantik dari kamu. Semuga keluarganya satu-satu bilang. Jadi gak ada alasan aku cemburu sama kamu, wkwk," demikian tulisan yang disebut Larissa berasal dari Henny.

Pada halaman berikutnya, mantan istri Zikri Daulay semakin menegaskan pengakuan keluarga mendiang pendakwah Arifin Ilham itu kepada dirinya. "Semua keluarganya bilang aku jauuuuh lebih cantik, lebih natural, lebih adem daripada kamu. Jadi gak ada alasan sama sekali buat cemburu sama kamu. Aku cemburu sama Han So Hee, karena bang Alvin lagu suka sama dia di drakor My Name," tulisnya.

Larissa yang lebih muda dua tahun dari Henny ini menjawab pesan itu pada keterangan unggahannya. "Iyaaa yang lebih cantik... @hennyyrahman. Astagfirullah...Aku bodo amat serius deh...Gak papa mau hina fisik aku, mau kamu lebih cantik, mau apa...aku bodo amat serius... Jangan SMS terus, ngomong langsung aja ke sini," jawab perempuan asal Cirebon ini.

(kanan ke kiri) Henny Rahman bersama suami, Alvin Faiz. Foto: Instagram/@hennyyrahman

Sekitar setengah jam lalu, Henny mengisyaratkan membenarkan telah mengirim pesan kepada Larissa. Ia membuat unggahan di Instagram Storynya. "Selama ini aku diemin. Giliran diladenin kepanasan sendiri. Ya udah sok atuh mau bikin drama apalagi," tulisnya.

Pesan dari Henny ini diduga berawal dari unggahan Tim Rumah Cici, yang dikendalikan tiga asisten Larissa. Mereka mengungkap bagaimana Alvin Faiz sempat memblokir akun Yusuf, putra Alvin dan Larissa. Tim Rumah Cici juga mengabarkan, akses telepon diblokir Henny sehingga untuk urusan berkomunikasi dengan putra kandungnya, harus melalui nomor Henny dan sepengatahuannya lantaran cemburu.

Sebelumnya, Larissa Chou mengingatkan Alvin agar bersikap adil kepada putranya sendiri. Sejak menikah dengan Henny pada 14 Agustus 2021, Alvin lebih perhatian kepada putra Henny dan Zikri. Ia pernah mengunggah foto yang memperlihatkan harus mengurus pengobatan Yusuf sendirian saat melakukan CT Scan.

Sejak resmi berpisah dari Alvin Faiz pada 16 Mei 2021, Larissa Chou kerap menerima teror dari keluarga sang mantan. Ia mengaku pernah diteror oleh Yuni, ibunda Alvin dengan menggunakan akun lain, yang berujung permintaan maaf pria berusia 22 tahun itu kepada mantan istrinya. Alvin dan Henny, kini membatasi komentar di unggahan Instagramnya setelah kerap mendapatkan sentimen negatif netizen.